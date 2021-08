Psychonauts 2, Twelve Minutes, Recompile, plus de succès Xbox Game Pass ce mois-ci

La dernière série de titres Xbox Game Pass est arrivée aujourd’hui, et d’autres sont en cours.

Plus de jeux ont été ajoutés à Pass de jeu Xbox pour le mois d’août, et bien qu’il y en ait beaucoup à venir aujourd’hui, d’autres sortiront jusqu’au 26 août.

Aujourd’hui, Amplitude Studios Humanité arrive sur PC en tant que titre Game Pass Day One. Si vous souhaitez essayer ce qu’on appelle un Civ-killer, assurez-vous de jeter d’abord un coup d’œil à notre résumé des critiques ainsi qu’à l’aperçu initial d’Alex.

Besoin de chaleur rapide est arrivé pour les utilisateurs du Cloud via EA Play. Si vous n’êtes pas familier avec cette entrée de la série, vous serez « bousculé le jour » et « tout risqué » la nuit tout en affrontant une force de police voyous. Pendant tout ce temps, vous vous frayez également un chemin dans l’élite des courses de rue. Bonne chance avec ça.

Arrive également aujourd’hui Star Wars Battlefront 2 pour le Cloud via EA Play. En parlant d’une galaxie lointaine, très lointaine, un autre titre EA Play – Star Wars Jedi : Ordre déchu – frappe le Cloud aujourd’hui. Vous savez tout sur ces deux jeux, nous ne vous ennuierons donc pas avec des récapitulatifs.

Bientôt disponible sur Game Pass le 19 août Recompiler pour Cloud, Console et PC. Arrivé sur le service à la sortie, le jeu est une aventure de piratage inspirée de Metroidvania où vous prenez le contrôle d’un programme semi-sain qui essaie de ne pas être supprimé de l’existence. Pendant que vous êtes dans le Mainframe, vous ferez l’expérience de combats intenses, d’une plate-forme 3D, d’utiliser des super pouvoirs et d’utiliser des mécanismes de piratage basés sur la logique environnementale.

Arriver sur le service le même jour est Train Sim World 2 pour Cloud, Console et PC. Ici, vous conduirez le long du chemin de fer allemand à grande vitesse sous le nom de DB ICE 3M à partir de Koeln. Vous serez également chargé de transporter un long fret à travers Sand Patch Grade en utilisant la puissance du CSX AC4400CW et d’essayer de maîtriser le métro de Londres sur la ligne Bakerloo. Tous les rails disposent de licences officielles, tous ont été authentiquement recréés. Dans ce jeu, vous n’êtes pas seulement dans la cabine, mais en contrôle.

Le 19 août est une journée chargée car il voit également la sortie de Douze minutes pour Cloud, Console et PC. Another Day One sur Game Pass, dans ce thriller interactif, vous incarnez un homme piégé dans une boucle temporelle. Tu vois, tu rentres à la maison pour un bon dîner avec ta femme seulement pour voir la police défoncer la porte et accuser ta femme de meurtre. Pour aggraver les choses, la police vous a également battu à mort. Mais, au lieu de mourir, vous vous réveillez et retournez au premier moment où vous avez franchi la porte. Bien sûr, votre femme ignore ce qui va se passer, mais vous vous souvenez de tout. Chaque fois que douze minutes s’écoulent ou que vous mourez, la boucle redémarre et vous ramène directement au début de la soirée. Les autres personnages reviennent à l’état dans lequel ils se trouvaient, mais chaque expérience vous affectera de manière permanente. Au fur et à mesure que vos connaissances s’accumulent, une “histoire tordue et surprenante se déroule”. Si cela n’était pas assez intéressant, le jeu met en vedette James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe prêtant leurs côtelettes aux personnages.

Le 25 août, Psychonautes 2 sortira enfin pour Cloud, Console et PC. Avec le jeu, vous pouvez vous attendre à des missions insolites et à des “conspirations mystérieuses” lorsque vous jouez à ce jeu d’aventure de plateforme. Amusez-vous avec des pouvoirs psychiques personnalisables pendant que vous guidez Raz dans un voyage à travers l’esprit d’amis et d’ennemis. Sa quête ? Vaincre un méchant psychique meurtrier. Vous voulez prendre un coup d’accélérateur ? Les membres du Game Pass peuvent pré-installer dès aujourd’hui pour être prêts à jouer dès le premier jour. C’est bien.

Myst arrive sur le Cloud, la console et le PC le 26 août. Vous y explorerez une belle île pleine de mystère et entourée d’intrigues. Ici, vous trouverez des liens profonds et découvrirez une histoire de “trahison familiale impitoyable”.

Comme si un tas de jeux à venir sur le service ne suffisaient pas à vous stimuler, Microsoft a ajouté les commandes tactiles Xbox à 10 autres jeux. Cela signifie que les membres du Game Pass Ultimate peuvent découvrir les commandes tactiles Xbox tout en jouant aux jeux suivants depuis le Cloud : Hades, Bloodroots, Farming Simulator 19, Going Under, Need for Speed ​​Heat (EA Play), Peggle 2 (EA Play), Psychonauts, Wasteland 2, Wasteland 3 et Wasteland remasterisé.

Malheureusement, quatre matchs quitteront le service le 31 août, mais heureusement, vous avez encore beaucoup de temps pour les jouer. Voici ce qui vous attend : Blair Witch (Cloud, Console et PC), Double Kick Heroes (Cloud, Console et PC)m, NBA 2K21 (Cloud et Console) et Stranger Things 3: The Game (Cloud, Console et PC).