PTON Stock ne peut pas se permettre de continuer à perdre des flux de trésorerie disponibles

in

Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) est largement surévalué à sa valeur actuelle de 30,3 milliards de dollars. L’une des principales raisons est que le dernier trimestre de la société a montré une perte massive de flux de trésorerie disponibles. Cela s’ajoute à une pénurie de liquidités pour Peloton dans un avenir proche si cette tendance se poursuit. Et cela ne va pas bien se passer pour le stock de PTON.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Cependant, le titre a été l’un des favoris des analystes. Le problème est que le stock de PTON est en baisse cette année. Il a terminé l’année dernière à 151,72 $. Au 23 septembre, il était en baisse de 57,34 $ à seulement 94,38 $ par action. Cela représente une décevante baisse de 37,8% depuis le début de l’année (YTD).

Estimations des revenus et des flux de trésorerie disponibles

Ceci malgré le fait que Peloton a annoncé le 26 août qu’il avait réalisé un énorme gain de ventes pour l’exercice se terminant le 30 juin. Les revenus sont passés de 1,826 milliard de dollars l’année dernière à 4,022 milliards de dollars cette année, ce qui représente un gain de plus de 120 %.

Cela comprenait des revenus de 937 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui était légèrement supérieur à la projection de 915 millions de dollars de la société lors de sa conférence téléphonique au troisième trimestre.

Le chiffre d’affaires annuel de 4,022 milliards de dollars était également légèrement supérieur à ses prévisions de 4 milliards de dollars. Le marché aurait pu s’attendre à une surperformance plus importante que cela. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le titre a sous-performé.

Cependant, il est plus probable que la baisse se soit produite parce que Peloton a généré une énorme perte de flux de trésorerie disponible. Cela peut être vu en comparant le T3 Statement of Cash Flows avec le T4 Statement.

Par exemple, à la page 15 de la lettre aux actionnaires du troisième trimestre, vous pouvez voir pour les neuf mois se terminant le 31 mars, Peloton a généré 359,3 millions de dollars de flux de trésorerie nets d’exploitation (CFFO). Mais à la page 17 de l’état des flux de trésorerie du quatrième trimestre, CFFO avait considérablement chuté à une perte de 239,7 millions de dollars. Cela représente une énorme perte CFFO de 599 millions de dollars.

Pour obtenir le flux de trésorerie disponible (FCF), nous devons également déduire les dépenses d’investissement. Ainsi, après avoir soustrait 167,9 millions de dollars du CFFO du troisième trimestre et 241 millions de dollars du CFFO du quatrième trimestre, le FCF est passé de 191,4 millions de dollars au troisième trimestre à une perte de 480,7 millions de dollars au quatrième trimestre.

Cela représente une baisse de 672,1 millions de dollars sur les deux trimestres. En d’autres termes, la baisse du FCF a été encore pire que la baisse du CFFO. Cela ne présage rien de bon pour l’avenir de l’entreprise.

Les effets des problèmes de liquidité et de commercialisation

Peloton n’a que 1,606 milliard de dollars de liquidités et de titres négociables à son bilan. Si la perte de 480,7 millions de dollars au quatrième trimestre de FCF se poursuit au cours de la prochaine année, cela consommera plus de 1,922 milliard de dollars. L’entreprise devrait lever plus d’argent bien avant que cela ne se produise.

En fait, je pense que même si les pertes du FCF se poursuivent à la moitié de ce rythme, Peloton devra encore lever plus de liquidités.

Cela ne signifierait pas nécessairement que l’entreprise augmenterait ses capitaux propres et diluerait ses actionnaires. Par exemple, Peloton n’a pas beaucoup de dettes dans son bilan, seulement 830 millions de dollars en billets convertibles. Il pourrait facilement faire une autre tranche de cette série ou des convertibles similaires.

Mais l’anticipation de ce problème ne fera rien de bon pour le stock de PTON. C’est une autre raison pour laquelle il pourrait montrer tant de faiblesse.

De plus, le plan de Peloton visant à réduire le prix de ses vélos de 400 $ à 1 495 $ ralentira probablement la croissance des revenus. Cela pourrait également avoir un effet négatif durable sur sa croissance de FCF.

Comme l’a souligné un analyste de Seeking Alpha, cela ajoute aux inquiétudes concernant l’avenir de l’entreprise. Il a déjà réduit le prix de 2 245 $ à 1 895 $ en septembre 2020. Il s’agit de la deuxième baisse de prix et représente un succès de 33,4 % des prix unitaires au cours de la dernière année. Si cela continue, cela pourrait facilement devenir un frein à la rentabilité de l’entreprise, en particulier à FCF.

Que faire avec PTON Stock

L’analyste de Seeking Alpha a également déclaré que le cours de l’action PTON était trop élevé. Au 23 septembre, l’action affichait un multiple cours/ventes (P/S) de 5,3 fois pour l’année se terminant en juin 2022. En comparaison, hier, Nautilus inc. (NYSE :NLS) se négocie pour seulement 0,46 fois le P/S pour son année se terminant en mars 2022.

Cet écart de valorisation est trop large. Il est probable que le stock de PTON baissera au fil du temps pour aligner son ratio P/S sur celui de ce concurrent.

Par conséquent, la plupart des investisseurs entreprenants, y compris ceux qui sont prêts à prendre des risques, attendront probablement que Peloton se stabilise. Ils voudront peut-être voir l’entreprise passer à un FCF positif ou au moins montrer une voie pour y parvenir. D’ici là, le stock de PTON devrait continuer à baisser.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.