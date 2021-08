PTON Stock News: Qu’est-ce qui a fait baisser le pédalage du Peleton Stock autrefois fort aujourd’hui?

Peleton (NASDAQ :PTON) l’action prend un coup vendredi après que la société d’équipement d’exercice a publié ses résultats pour son quatrième trimestre fiscal 2021.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

La mauvaise nouvelle pour l’action PTON vient des pertes diluées par action de la société de 1,05 $. C’est loin des pertes diluées par action de 44 cents que Wall Street réclamait. C’est également un changement négatif par rapport au bénéfice dilué par action de la société de 27 cents par rapport à la même période de l’année précédente.

Il convient également de souligner que Peleton a vu ses dépenses d’exploitation totales pour le quatrième trimestre de l’exercice augmenter de 179,4 % en glissement annuel. Cela lui permet de représenter 59,3 % du chiffre d’affaires total, contre 32,7 % au quatrième trimestre de l’exercice 2020.

En parlant de revenus, Peleton a déclaré 936,9 millions de dollars lors de la publication de ses résultats actuels. C’est mieux que les estimations des analystes de 921,66 millions de dollars. C’est également une augmentation de 54% par rapport à la même période l’année dernière, mais cela n’a pas permis d’économiser le stock de PTON.

Les prévisions de la société pour son premier trimestre fiscal de 2022 ne font pas non plus de faveur aux actions de PTON aujourd’hui. La société s’attend à ce que les revenus pour ce trimestre s’élèvent à 800 millions de dollars. Cela manquerait l’estimation des revenus de Wall Street de 1,06 milliard de dollars pour la période.

PTON a déclaré ce qui suit dans une lettre aux actionnaires couvrant ses bénéfices du quatrième trimestre fiscal.

«Au quatrième trimestre, nous avons également célébré le premier anniversaire du Peloton Pledge, notre investissement de 100 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir la lutte contre l’injustice et les inégalités raciales et promouvoir la santé et le bien-être pour tous.»