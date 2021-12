pTron Bassbuds Tango : écouteurs sans fil avec un son exceptionnel, une batterie longue durée

Le consommateur indien est extrêmement soucieux de la valeur et prend des décisions d’achat très réfléchies, même dans le domaine des gadgets. Prenant exemple, la société d’électronique basée à Hyderabad, pTron, s’est bâtie une solide réputation sur le marché en tant que fournisseur de produits d’accessoires audio abordables. Prenez, par exemple, les nouveaux écouteurs sans fil de la série ENC, pTron Bassbuds Tango. Avec le travail et le divertissement à distance comme nouvelle norme, pTron a cherché à développer un écouteur de niveau supérieur qui offrirait une qualité vocale supérieure avec une fonctionnalité supplémentaire pour répondre aux besoins de divertissement de GenZ. Le nouvel appareil, Bassbuds Tango, vise à rendre le travail et le divertissement transparents en redéfinissant les appels téléphoniques et l’expérience de visionnage de films.

Les tout nouveaux écouteurs pTron Bassbuds Tango TWS sont disponibles en deux variantes de couleurs sur Amazon India : Active Black et Stone White pour un prix de Rs 1 299 et sont accompagnés d’une garantie d’un an. Équipé de la technologie DSP ENC innovante et leader du secteur, Bassbuds Tango filtre efficacement les bruits ambiants de l’arrière-plan pour offrir un son de qualité et des appels téléphoniques plus clairs. La fonction dédiée au mode Film garantit un décalage nul entre l’audio et les visuels pour un long film et une session de binge-watch.

Le Bassbuds Tango est doté de la dernière connexion BT5.1 avec un couplage en une étape pour une connectivité rapide et transparente et sans faille. Avec un processeur DSP 32 bits FPU, un codec AAC intégré pour l’audio Hi-Fi et une annulation d’écho acoustique, le Bassbuds Tango a du punch avec ses haut-parleurs 13 mm BASS boostés. Offrant une véritable expérience sans fil robuste, les écouteurs disposent également d’un contrôle tactile intelligent intuitif qui permet de basculer facilement entre la musique et le mode film dédié, de contrôler la musique/les appels. Vous pouvez également activer l’assistant vocal du smartphone en quelques clics.

Emballés dans un boîtier chic et minimaliste au fini mat, les écouteurs sont certifiés IPX4 pour la sueur et l’eau et sont livrés dans un étui de charge de 400 mAh confortable à transporter offrant 20 heures de lecture totale. L’étui de charge dispose également d’un port de type C pratique qui offre trois heures de lecture sur les écouteurs avec seulement 10 minutes de charge.

Prix ​​public estimé : Rs 1 299

