pTron lance une nouvelle campagne de marque intitulée #pTronEveryday, avec Pooja Hegde

La marque d’accessoires numériques lifestyle pTron a lancé sa nouvelle campagne de marque intitulée #pTronEveryday, avec Pooja Hegde. La nouvelle campagne #pTronEveryday de la marque présente sa large gamme de gadgets audio et de style de vie new-age conçus pour la génération Y. pTron a annoncé l’actrice comme ambassadrice de la marque en juillet de cette année.

L’acteur a profité de ses réseaux sociaux pour lancer son parcours d’ambassadeur avec la campagne #pTronEveryday avec Pooja Hegde. Avec des produits soigneusement conçus pour la jeunesse indienne du nouvel âge, l’énergie de la patronne moderne de Pooja résonne avec le message de confiance clé de la marque, a déclaré la société dans un communiqué.

« pTron signifie vivre la vie à haute voix. Avec des produits abordables et accessibles à tous, mais futuristes et esthétiquement modernes, pTron est devenu un choix important de l’Inde new-age et devient progressivement la marque d’accessoires numériques de style de vie la plus préférée du pays. J’ai vraiment apprécié travailler avec l’équipe pour la nouvelle campagne et j’attends avec impatience ce voyage passionnant avec pTron vers #BeLoudBeProud », a déclaré Hegde.

« La nouvelle campagne représente l’esprit de la génération du millénaire, en étant intrépide et confiant. Pooja incarne parfaitement ce que la marque représente », a ajouté Ameen Khwaja, fondatrice et PDG de pTron, lors de la nouvelle campagne.

Lancé en 2014, pTron a été conceptualisé comme une marque d’électronique et d’accessoires mobiles appartenant à Palred Electronics Pvt. Ltd., qui est une filiale de Palred Technologies Ltd, une société cotée sur l’ESB et le NSE depuis 2004. pTron propose un bouquet de produits d’accessoires mobiles pour répondre aux besoins de ses consommateurs. pTron propose des produits tels que des casques Bluetooth, des haut-parleurs Bluetooth portables, des casques filaires, des chargeurs et des câbles, des montres intelligentes et bien d’autres. pTron a vendu plus de 2,5 millions d’unités uniquement au cours de l’exercice 21, a affirmé la société. Avec une croissance de 50% QoQ, pTron vise à vendre cinq millions d’unités supplémentaires au cours de l’exercice 22, a-t-il ajouté.

