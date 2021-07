Puado apprécie la confiance

12/07/2021 à 17h47 CEST

Joël Gadéa

L’une des nouveautés de l’été dans la grotte perica, a déjà la réaction de son protagoniste. Aujourd’hui, dans les médias du club, Javi puado avoué se sentir « très heureux & rdquor; pour avoir signé un nouveau contrat avec le club dans lequel il évolue depuis l’âge de 16 ans.

L’attaquant, concentré sur l’équipe olympique espagnole, a souligné que le fait de rester, « pour continuer à aider et à être à Barcelone & rdquor; le rend “très heureux”.

La confiance du club

«C’est très spécial de pouvoir arriver jeune et monter, travailler dans les catégories inférieures et atteindre la première équipe. Et maintenant qu’ils veulent que je continue à aider, c’est assez spécial. Nous avons eu une année difficile, mais nous sommes revenus à Primera”, a-t-il ajouté Poignée, qui la saison dernière est devenu l’un des noms propres de l’équipe bleu et blanc et un élément incontournable du programme de Vicente Moreno.

En référence aux fans de Perica, l’international espagnol, Poignée Je souligne que «Je me suis toujours senti aimé, depuis le jour où j’ai fait mes débuts & rdquor; et, surtout, a-t-il souligné l’année dernière, lorsque Puado a reconnu qu’il sentait son soutien. « L’année dernière, ils m’ont beaucoup soutenu et continuer avec ce passe-temps est une fierté & rdquor ;.

Au niveau individuel, Poignée Il s’est fixé pour objectif « d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs : maintenir l’Espanyol en première division & rdquor ;. Cependant, l’attaquant de l’Espanyol est allé plus loin et a souligné que les Bleus et Blancs peuvent aller plus loin : “On peut faire du bon travail dans la Primera”, a condamné l’attaquant, malgré le fait que l’effectif sache” que ce sera un saison très difficile & rdquor ;. A long terme, le Catalan a déclaré que l’objectif principal pour lui et ses coéquipiers n’est autre que “de continuer à grandir en équipe et en club & rdquor;, à partir de la saison de son retour dans l’élite du football espagnol”.

Retour au gonflé, Poignée Il les a exhortés à « continuer à soutenir, comme l’année dernière, dans les bons comme dans les moments difficiles & rdquor ;. Aussi, il a souhaité son retour au stade RCDE, « pour partager les grands moments que l’année dernière ils n’ont pas pu & rdquor; et les a appelés à « beaucoup encourager et être aux côtés des & rdquor; dans la saison qui commence en août prochain.

Poignée, qui a mis fin à son contrat en juin 2022 et qui a sonné pour quitter l’entité Perica, est devenu un acteur incontournable de l’équipe du Stade RCDE et son renouvellement a provoqué en lui la même joie et le même bonheur qu’à la paroisse de Perica, qui se voit dans le compagnon de Raúl De Tomás une bannière pour la prochaine décennie, qui devrait être celle de la croissance.