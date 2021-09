Puado, l’exemple à suivre

04/09/21 à 20:04 CEST

Le marché de la maison bleue et blanche a été satisfaisant. Rufete et José María Durán ont fait une évaluation positive de la fenêtre d’été et ce n’est pas étonnant. Avec la situation économique du club, la direction sportive a dû jongler pour recruter des joueurs. CVC a aidé et les deux ont déclaré lors de la conférence de presse sur l’évaluation du marché. Mais le travail est là et si Javi Puado porte l’élastique bleu et blanc, c’est grâce à ça. Ils l’ont reconnu. Ils se sont concentrés d’abord sur la rénovation de l’escouade des jeunes avant de prendre en charge de nouvelles opérations.

Puado a sonné pour le Betis. Parfois, cela semblait même terminé. Il a suivi le chemin de ‘Panda’ Borja Iglesias mais non. Il est resté. Le chemin est maintenant marqué par lui. Sortez pour grandir. Sortez pour évoluer en tant que footballeur et rentrez chez vous. Puado est le meilleur exemple pour des footballeurs comme Víctor Gónez et Pol Lozano. L’attaquant s’est rendu à Saragosse, en deuxième division, et là, il a explosé.

Puado a terminé une excellente année avec l’équipe Maño et cela lui a permis de gagner son billet de retour. Il a gagné la confiance de Vicente Moreno et a été un élément clé du retour de l’équipe en première division. 12 buts et 8 passes décisives. Des chiffres remarquables qui cherchent désormais à leur donner une continuité dans la plus haute catégorie du football espagnol.

Ouvrir la voie

Espanyol a voulu copier le chemin de Javi Puado avec deux autres joyaux de la carrière de perica. Víctor Gómez et Pol Lozano n’allaient pas avoir trop de minutes pendant la saison et le conseil d’administration le savait. Il était temps de leur trouver une issue et bien qu’ils fussent peut-être un peu en retard, ils sont tous deux partis à la recherche d’opportunités. Tout comme Puado est parti pour Saragosse en voulant plus d’importance, des minutes et ne pas voir sa projection stagner.

Pol Lozano est allé à Gérone. Il a fait ses débuts vendredi dernier et l’a fait avec une note. Il a sauté sur le terrain à la 79e minute et a mis 10 minutes pour marquer avec un but qui n’a pas suffi à empêcher la défaite de Gérone contre le Sporting de Gijón. De bonnes minutes.

Le même que Víctor Gómez. A partir de son premier match, passant devant jusqu’à trois arrières droits que Malaga a dans l’équipe. Il a la confiance de l’entraîneur dès le premier jour. Facteur clé dans l’objectif recherché par l’Espanyol. Laisses le pousser. Comme Pol. Puado est parti et il lui suffisait de rester dans le club de sa vie. C’est maintenant au tour des deux prêteurs. Il reste une longue saison.