Puado, Óscar Gil et la genèse olympique de l’Espanyol

La la médaille est assurée pour deux perruches Quoi, ce samedi à 13h30 (heure péninsulaire espagnole) ils se battront pour l’or contre le Brésil. Il s’agit de Javi Puado et scar Gil, représentants de l’Espanyol à des Jeux de Tokyo où pratiquement un siècle s’est écoulé depuis la première présence du club bleu et blanc dans une compétition olympique. Et, comme maintenant, il l’a fait deux fois. Mais, curieusement, bien qu’ils fussent tous les deux footballeurs, l’un pratiquait un autre sport.

Les pionniers de l’Espanyol dans certains Jeux étaient Ricardo Zamora et Ricardo Saprissa, tous les deux dans Paris-1924. Il est vrai que Divino avait déjà participé à une épreuve olympique, avec son argent à Anvers-1920, mais il était alors membre de Barcelone. Quatre ans plus tard, dans la capitale française, il a agi comme une perruche dans le but d’une équipe espagnole qui aspirait à des niveaux très élevés -Zamora lui-même a aventuré qu’ils atteindraient la finale- mais que lorsque la pression est venue de pousser n’a pas réussi le premier match contre l’Italie (0-1), une sorte d’égalité d’un match, qui s’est résolue sur un but contre son camp de Pedro Vallana – qui avait également joué à Anvers – à quelques minutes de la fin.

Plus unique est la participation de Saprissa, comme il a couru dans la compétition de tennis. Reconnu « sportif » de l’époque, puisqu’il avait également pratiqué avec succès le baseball et le hockey sur gazon – en plus du football bien sûr – le joueur de l’Espanyol était champion de Catalogne et d’Espagne en double en 1923 et 1924, ce qui l’a conduit aux Jeux.

Et il l’a fait sous le drapeau espagnol, bien qu’il soit né au Salvador et soit ainsi devenu le premier centraméricain dans une épreuve olympique, tel qu’accrédité par l’ISOH (Société internationale des historiens olympiques). j’arrive jusqu’au troisième tour avec Eduard Flaquer et a également participé à des doubles mixtes, aux côtés de la pionnière Rosa Tomás, bien qu’ils aient été abattus lors de la première traversée.

Aujourd’hui, 97 ans plus tard, l’équipe de jeunes Puado et Óscar Gil ont la possibilité de revenir à l’Espanyol avec la médaille d’or au cou, bien que dans le pire des cas, ils aient déjà a remporté l’argent que Raúl Tamudo et Toni Velamazán, en plus de Joan Capdevila, ont remporté à Sidney-2000, qui n’était pas membre du club des perruches à l’époque.