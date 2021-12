PUBG : Battlegrounds sera gratuit à partir du 12 janvier, annonce Krafton

Mais alors, cela laisse la question de ce qui arriverait aux joueurs qui ont déjà acheté et joué à PUBG: Battlegrounds avant sa transition F2P. (Image : PUBG)

PUBG : Champs de bataille : annonce passionnante pour les fans de PUBG ! Le jeu populaire PUBG: Battlegrounds, la version originale du jeu, devrait passer à un modèle Free-to-Play ou F2P le 12 janvier 2022. Alors que le jeu était déjà disponible gratuitement sur les appareils mobiles (avant son interdiction dans Inde), cette transition se produira pour les versions PC et console du jeu. L’annonce a été faite par le développeur Krafton Inc vendredi.

La transition conduirait également à l’introduction de Battlegrounds Plus, qui serait une mise à jour facultative du compte premium. Avec cette mise à jour, les joueurs auraient accès à de nombreuses fonctionnalités nouvelles et exclusives du jeu. Les joueurs peuvent choisir de ne pas acheter cette mise à jour, et ils pourront toujours accéder à la plupart des fonctionnalités de base du jeu.

Version PUBG F2P : prix et avantages de Battlegrounds Plus

Selon le développeur, les joueurs qui souhaitent débloquer toutes les fonctionnalités devraient payer des frais uniques de 12,99 $ US. En payant ce montant, les joueurs pourraient débloquer des fonctionnalités telles que le mode classé, 1 300 G-Coin bonus, Survival Mastery XP + 100% boost, Carrière – onglet Médaille, fonctionnalité de match personnalisé ainsi que des éléments en jeu comme l’ensemble Captain’s Camo .

Mais alors, cela laisse la question de ce qui arriverait aux joueurs qui ont déjà acheté et joué à PUBG: Battlegrounds avant sa transition F2P. Eh bien, Krafton a annoncé que ces joueurs obtiendraient un PUBG – Special Commemorative Pack. Ce pack comprendrait la mise à jour automatique de ces joueurs vers Battlegrounds Plus, ainsi qu’un ensemble de skins de costumes Battle-Hardened, une plaque signalétique Battle-Hardened Legacy ainsi que le Shackle and Shanks Legacy Pan.

Au cours des prochaines semaines, les joueurs pourront visiter le site de pré-inscription de PUBG et participer à de nombreuses activités de célébration en plus de la pré-inscription pour la version F2P du jeu.

