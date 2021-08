PUBG Continental Series 5 propose des qualifications régionales et un prix initial de 1 million de dollars

Le prochain événement majeur d’esports pour PUBG est ici.

KRAFTON a annoncé PUBG Continental Series 5 contenant quatre tournois régionaux dont les Amériques, l’Europe, l’Asie et l’Asie-Pacifique.

La bataille finale avant que PGC ne s’écrase sur l’APAC, l’Asie, l’Europe et les Amériques en septembre. C’est l’heure de la PUBG Continental Series 5 ! ?? 4 régions. 64 équipes. Plus de 1 million de dollars de prize pool à gagner. Détails et informations sur PCS5

📰 https://t.co/Bz8etYBrVb#PUBGEsports #PCS5 pic.twitter.com/0mfeWMUph9 – PUBG Esports (@PUBGEsports) 11 août 2021

Chaque région mettra en vedette seize équipes qui s’affronteront pour plus de 250 000 USD, ce qui signifie que l’événement aura un prize pool total de 1 million USD. L’événement aura également le financement participatif Pick’ Em Challenge similaire aux défis précédents.

Amérique du Nord et Latine

Les qualifications NA et LATAM commencent aujourd’hui et dureront une semaine. Chaque qualification comprendra trois à quatre tours, selon le nombre d’équipes. Les huit meilleures équipes des qualifications sous-régionales passeront à la phase de groupes sous-régionale, qui débutera du 20 au 26 août.

Des compétitions distinctes de phase de groupes pour NA et LATAM verront les huit meilleures équipes qualifiées rejoindre les 16 meilleures équipes de chaque sous-région ESL PUBG Masters: Phase 2 Group Stage. Se battant pour leur part des 25 000 USD, les six meilleures équipes de chaque phase de groupes sous-régionale participeront à la grande finale PCS 5 Americas. Alors que les 28 et 29 août, les équipes classées 7e et 14e de chaque phase de groupes auront une dernière chance de se battre et de concourir pour la finale.

Calendrier des grandes finales

PCS5 Amériques et Asie-Pacifique

16-17 septembre 23-24 septembre 30 septembre-1er octobre

PCS5 Europe et Asie

18-19 septembre 25-26 septembre 2-3 octobre

PUBG diffusera la Continental Series 5 sur ses chaînes Twitch et YouTube.

Image caractéristique : PUBG Esports

Le post PUBG Continental Series 5 présente des qualifications régionales et un prix initial de 1 million de dollars est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.