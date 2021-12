PUBG devient Free to Play en janvier 2022

PUBG, l’un des jeux de bataille royale originaux qui a popularisé le genre, est en train de passer à un libre de jouer modèle le 12 janvier 2022. Annoncé lors Les récompenses du jeu, cette nouvelle intervient cinq ans après la sortie initiale du jeu en accès anticipé sur PC, avant qu’il ne s’étende à plusieurs autres plates-formes.

En remplacement du modèle premium, PUBG recevra une mise à niveau optionnelle du compte premium appelée Champs de bataille Plus. Cet achat unique donne accès à une sélection de fonctionnalités supplémentaires qui ne seraient pas disponibles autrement pour les personnes disposant d’un compte Basic gratuit.

Les fonctionnalités fournies avec la mise à niveau Battlegrounds Plus sont les suivantes :

Bonus de 1 300 G-COIN Survival Masters XP + 100 % de boost Carrière – Onglet Médaille Fonctionnalité de match personnalisé du mode classé Objets en jeu, y compris l’ensemble Captain’s Camo, qui comprend un chapeau, un masque camo et des gants camo

Ceux qui ont peut-être acheté une copie de PUBG ne sortent pas de cette transition les mains vides, car ils recevront un package de contenu appelé le PUBG – Pack spécial commémoratif. Cela comprend une mise à niveau automatique vers un compte Battleground Plus, ainsi qu’une sélection de récompenses cosmétiques telles qu’un costume exclusif, un nouveau skin pour leur fidèle casserole et une nouvelle plaque signalétique.

« Le jeu s’est considérablement développé depuis que nous l’avons mis en accès anticipé il y a près de cinq ans, et nous pensons qu’il offre l’une des meilleures valeurs du jeu », a déclaré CH Kim, PDG de Krafton. « Que ce soit les huit cartes uniques du jeu, des fonctionnalités constamment mises à jour ou en engageant des activations de partenaires dans le jeu, la transition vers F2P est la prochaine étape de notre cheminement pour élargir la portée de l’IP PUBG grâce à un contenu que les nouveaux joueurs et les vétérans adoreront.

La mise à niveau vers Battlegrounds Plus coûte 12,99 $ ou votre équivalent régional. Que pensez-vous de cette évolution vers un modèle free to play ? Personnellement, bien que ce soit certainement une décision compréhensible, ce qu’il a mis de côté dans la mise à niveau de Battlegrounds Plus a fait sourciller. Devoir payer pour accéder aux listes de lecture classées et aux jeux personnalisés semble un peu élevé, sûrement ?

Les Game Awards d’hier soir ont été une énorme source de nouvelles et de révélations ! Si vous avez manqué l’émission, vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de l’histoire d’Elden Ring et un aperçu de l’émission Halo TV ici.