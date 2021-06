PUBG en Inde à nouveau avec quelques changements notables

TL;DR

Après une interdiction gouvernementale, PUBG est de nouveau en Inde. Le jeu est différent maintenant, avec du sang vert, des avertissements sur le fait que le jeu n’est pas réel et quelques autres changements. Plus particulièrement, cependant, les serveurs de données du jeu se trouvent désormais en dehors de la Chine, ce qui était probablement la principale raison pour laquelle le gouvernement l’a interdit.

En septembre de l’année dernière, le gouvernement indien a abandonné le marteau d’interdiction sur une multitude d’applications et de jeux sur le Google Play Store. La plus connue de ces applications était PUBG Mobile, qui est l’un des jeux Android les plus populaires de tous les temps et l’ancêtre de la tendance battle royale.

Maintenant, huit mois plus tard, PUBG est à nouveau en Inde (via TechCrunch). Il a un nouveau nom (Battlegrounds Mobile India) et quelques autres changements notables. Cependant, il s’agit toujours de PUBG et les joueurs indiens auront probablement encore du plaisir à y jouer.

Mis à part le nouveau nom, le plus grand changement esthétique est l’introduction du sang vert. Changer la couleur du sang est une tradition séculaire pour atténuer la violence du jeu, remontant à l’original Mortal Kombat sur la Super Nintendo Entertainment System, donc ce n’est pas nouveau.

Ailleurs, il y a maintenant des avertissements qui apparaissent ici et là pour alerter le joueur que le jeu n’est pas réel.

Cependant, le jeu est toujours incroyablement similaire à PUBG. En fait, vous pouvez même transférer vos informations de la ligne principale PUBG vers cette version indienne, ce qui suggère qu’il s’agit principalement du même code mais avec quelques modifications mineures.

Un grand changement que vous ne pouvez pas voir, cependant, est l’endroit où vos données sont stockées. L’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement indien a interdit le jeu est ses liens étroits avec la Chine via le géant chinois Tencent. Désormais, les données de Battlegrounds Mobile India seront stockées sur des serveurs Microsoft en Inde. C’est probablement le grand changement qui a amené le gouvernement à autoriser le jeu.

