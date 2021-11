PUBG : lancement d’un nouvel État en Inde ; voici votre guide en 10 points pour jouer au nouveau jeu de bataille royale de Krafton

Voici votre guide en 10 points pour jouer à PUBG: New State

PUBG : New State arrive officiellement sur Android et iOS aujourd’hui. Krafton lance le jeu Battle Royale simultanément dans plus de 200 pays, y compris en Inde, au milieu d’un battage médiatique et d’une fanfare sans précédent. L’excitation a été si palpable que ses serveurs n’ont même pas pu gérer la montée en flèche au début, ce qui a entraîné un lancement retardé.

New State était censé être jouable à partir de 9h30 en Inde, mais si certains utilisateurs ont pu y accéder, beaucoup ne l’ont pas pu. Krafton a confirmé le problème technique peu de temps après et a déclaré que le jeu serait lancé deux heures plus tard, c’est-à-dire à 11h30. Heureusement, le jeu était prêt à jouer cette fois, même si Krafton doit garder les doigts croisés. Il a également publié quelques choses à faire pour les joueurs qui pourraient rencontrer des problèmes avec le jeu après le lancement.

Maintenant que c’est ici, nous sommes sûrs que vous devez avoir des questions et nous sommes là pour y répondre pour vous. Voici votre guide en 10 points pour jouer à PUBG: New State.

Commençons par les bases. Qu’est-ce que PUBG : Nouvel État ? Il s’agit d’un tout nouveau jeu de bataille royale de la société sud-coréenne Krafton, qui en est l’éditeur, développé par PUBG Studios. Ce qu’il faut vraiment noter ici, c’est que New State est créé par la même équipe qui a créé le PUBG original : Battlegrounds pour PC et consoles. Inutile de dire que New State est présenté comme le « jeu mobile le plus réaliste et le plus avancé sur le plan technologique à ce jour » avec de nombreux éléments du jeu apparemment « à égalité » avec la version PC de Battlegrounds.PUBG: New State est défini dans 2051 et se déroule dans le même monde que PUBG : Battlegrounds. Considérez-le comme une sorte de suite de Battlegrounds. Il aura quatre cartes « uniques ». Le célèbre paramètre de barre oblique de la carte Erangel fait un retour bien qu’il ait été mis à jour avec des «tours futuristes». New State préparera également le terrain pour un tout nouveau champ de bataille Troi qui se déroulerait dans le futur. Quelques points saillants que Krafton met vraiment en évidence sont un jeu de tir avancé et des mécanismes tous associés à des graphismes réalistes. Certaines des fonctionnalités du jeu incluent « la personnalisation des armes, un magasin de drones, un pistolet lance-fusées vert et un système de recrutement où vous pouvez recruter des ennemis dans votre équipe ». contenu, support de service mondial et mesures anti-triche », pour le lancement de New State. Dans le cadre de ses mesures anti-triche, Krafton interdira l’utilisation de « programmes, émulateurs, clavier et souris non autorisés, et détectera et limitera activement les piratages pour empêcher la triche et protéger le code du jeu. La société a également promis qu’elle examinerait de près le sentiment et les commentaires des joueurs et apporterait des mises à jour dans le jeu en conséquence. C’était donc un bref sur PUBG: New State. Maintenant, où et comment jouer au jeu ? Eh bien, New State était censé être mis en ligne sur Android et iOS en même temps, mais le lancement a été loin d’être parfait. La version Android est arrivée avec deux heures de retard. Sur iOS, il a fallu une heure supplémentaire avant qu’il ne soit jouable. Au moment du dépôt de ce guide, le jeu est disponible et prêt à jouer sur Android et iOS. Vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store en fonction du téléphone/tablette que vous possédez. Sur iOS, PUBG : New State pèse 1,5 Go. Sur Android, il est de 1,39 Go.PUBG : New State est un jeu graphiquement exigeant et, par conséquent, il est conçu pour fonctionner au mieux avec certaines exigences minimales du système. Sur Android, vous aurez besoin d’un appareil avec un processeur 64 bits (ABI arm64 ou supérieur), 2 Go ou plus de RAM, Android 6.0 ou supérieur et Open GL 3.1 ou supérieur / Vulkan 1.1 ou supérieur. New State fonctionnera sur n’importe quel iPhone et iPad exécutant iOS 13 ou une version ultérieure. Il est recommandé aux joueurs d’utiliser l’iPhone 6s et les modèles plus récents pour jouer au jeu pour une bonne expérience. Si vous rencontrez des problèmes en jouant, Krafton vous conseille de mettre à jour le logiciel et de redémarrer l’application, de modifier le paramètre de l’API graphique sur OpenGL ES et désactivez le débogage USB et les options de développement sur votre appareil. Il y a beaucoup de battage médiatique et d’excitation autour de PUBG: New State. Le jeu a enregistré plus de 5 crores de pré-inscriptions depuis sa première annonce en février. Maintenant que c’est ici, j’espère qu’il sera à la hauteur de son battage médiatique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.