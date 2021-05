PUBG: l’enregistrement alpha fermé du nouvel État est maintenant en ligne sur Android

L’inscription à PUBG: l’alpha fermée de New State a commencé sur Android, et vous pouvez vous inscrire à l’alpha fermée via le site officiel du jeu. Tout ce que vous avez à faire est de renseigner quelques informations concernant votre expérience précédente avec Battle Royales et votre version Android avant de soumettre votre candidature.

Les résultats devraient arriver entre le 10 juin à 12 h HE et le 13 juin à 23 h 59 HE. Vous pouvez savoir si vous avez été accepté ou non dans l’alpha fermé via l’e-mail associé au compte Google avec lequel vous vous êtes inscrit. Seuls ceux sur Android aux États-Unis peuvent s’inscrire pour le moment, mais le studio espère étendre l’alpha à plus de personnes à terme.

Les tests iOS devraient commencer à une date ultérieure, de sorte que pour le moment, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent pas s’inscrire à l’alpha fermé. PUBG Studio devrait bientôt avoir plus d’informations sur les inscriptions iOS.

PUBG: New State est conçu exclusivement pour les appareils mobiles et est différent de PUBG Mobile. New State se déroule dans le même univers, mais quelques décennies plus tard. Il est configuré pour présenter de nouveaux mécanismes de jeu tels que les appels de drone, l’esquive et les demandes d’assistance. De nouveaux véhicules sont également ajoutés afin que vous puissiez parcourir le monde en douceur.

Si vous envisagez de vous lancer dans l’action de la bataille royale, j’espère que PUBG: New State pourrait devenir l’un des meilleurs jeux Android lors de sa sortie finale.

