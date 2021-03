PUBG Lite fermera fin avril malgré le fait qu’il soit totalement gratuit

PUBG Lite fermera ses portes le 29 avril, il était totalement gratuit depuis novembre 2020 et son homologue mobile survivra.

Vous aurez bientôt un moyen de moins de jouer à PUBG. Comme le note The Verge, Krafton a annoncé qu’il fermerait PUBG Lite le 29 avril. Le développeur a déjà interrompu les nouveaux téléchargements pour le titre de bataille royale sur PC, et le site officiel est effectivement fermé. L’assistance aux joueurs prendra fin le 29 mai.

La décision de fermer Lite n’affecte pas PUBG Mobile Lite, l’équivalent orienté téléphone – ce jeu reste intact.

Krafton n’a pas dit pourquoi il allait fermer PUBG Lite. Il y avait cependant des signes de problèmes des mois plus tôt. Le studio a rendu le jeu totalement gratuit en novembre 2020, en tirant la devise du jeu L-Coin. Il n’était disponible que depuis une version bêta publiée en janvier 2019 et les mises à jour se sont arrêtées début 2020.

Si la demande était à blâmer, ce ne serait pas complètement surprenant. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques de joueurs facilement disponibles, ce n’est un secret pour personne qu’il n’y avait pas un public énorme – les gens se posaient des questions sur le manque de joueurs humains en 2019. Lite a été conçu pour rendre l’expérience PUBG accessible aux personnes dont les ordinateurs modestes pourraient avoir du mal. avec le jeu normal, mais l’arrêt suggère que de nombreux joueurs sur PC se sont contentés d’utiliser le jeu «complet» à la place.

PUBG Mobile Lite devrait avoir un avenir plus sûr. Il est conçu pour rendre PUBG Mobile viable sur les téléphones Android bas de gamme, et il compte plus de 100 millions d’installations à ce jour. Même si certains d’entre eux sont susceptibles d’être répétés, les téléchargements suggèrent qu’il existe un cas plus convaincant pour courtiser les propriétaires de smartphones à petit budget que pour les PC d’entrée de gamme.