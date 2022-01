PUBG : mise à jour gratuite de Battlegrounds : heure de début et récompenses

PUBG: Battlegrounds, anciennement connu sous le nom de PlayerUnknown’s Battlegrounds, sera gratuit le mercredi 12 janvier. Cela s’applique à toutes les plateformes, y compris PC et console, et fait suite à plusieurs années de jeu en tant qu’offre premium payante. Cependant, cela ne signifie pas que ceux qui ont déjà acheté le jeu comme étant laissés dans la poussière, et il y aura toujours des options payantes à l’avenir pour ceux qui cherchent à le soutenir davantage et à obtenir des cadeaux supplémentaires. Voici ce que vous devez savoir sur le commutateur gratuit pour PUBG, y compris quand il commence et les récompenses disponibles pour les joueurs vétérans.

Quand PUBG: Battlegrounds devient-il gratuit ?

PUBG: Battlegrounds devient officiellement gratuit le 12 janvier, mais l’heure exacte à laquelle cela se produira varie en fonction de votre plate-forme. Ci-dessous, nous l’avons ventilé par date de fin de la période de maintenance sur PC et sur console.

ordinateur : 11 janvier à 23 h PT / 12 janvier à 2 h HEConsole: 12 janvier à minuit PT / 3 h HE

Étant donné que les serveurs sont en cours de maintenance avant la transition vers le jeu gratuit, il est possible qu’il y ait des problèmes. Si les serveurs rencontrent des problèmes ou ne sont pas opérationnels à ce moment précis, vous devrez peut-être vérifier plus tard.

PUBG : récompenses des champs de bataille

Il existe différents ensembles de récompenses que vous pouvez recevoir dans PUBG: Battlegrounds, dont certains exigent que vous ayez été un joueur payant avant de passer au jeu gratuit. Liez votre Identifiant Krafton et pré-inscrivez-vous jusqu’au 11 janvier pour recevoir un sac à dos Highside Slick, un haut Highslide Slick et deux coupons de machines à sous prédéfinis. Ces récompenses seront disponibles une fois la période de free-to-play commencée. En remplissant un quiz de style de jeu sur la page d’inscription, vous obtiendrez également 10 coupons de contrebande.

Récompenses de pré-inscription

Si vous invitez trois amis à se préinscrire jusqu’au 11 janvier, vous recevrez également un casque Highside Slick et une boîte de pièces de monnaie en fer. De plus, vous aurez la chance d’obtenir une récompense bonus :

Récompenses d’invitation d’amisPS5 (deux gagnants)Xbox Series X (trois gagnants)Ordinateur portable Alienware x15 (10 gagnants)Razer Kraken V3 HyperSense (15 gagnants)10 000 G-coin (100 gagnants)

Pour ceux qui ont déjà joué à la version payante, vous obtiendrez les récompenses suivantes ainsi qu’un abonnement gratuit à Battlegrounds Plus (plus d’informations dans une minute)

Ensemble de skins de costumesShackle and Shanks Legacy – Plaque signalétique Legacy durcie par PanBattle

Qu’est-ce que Battlegrounds Plus ?

Battlegrounds Plus est une option premium qui sera en vente au début de l’ère du free-to-play. C’est gratuit pour tous ceux qui ont acheté le jeu avant cela, et l’achat coûte 13 $ en tant que transaction unique. Vous obtenez les récompenses suivantes :

Survival Mastery XP + 100% boostOnglet Médaille de carrièreMode classéCréateur de match personnaliséChapeau camouflage du capitaineMasque camouflage du capitaineGants camouflage du capitaine1 300 G-coin

