PUBG Mobile est disponible en tant que Battlegrounds Mobile India

Quelques bonnes nouvelles pour les joueurs de PUBG Mobile en Inde.

Krafton a révélé les détails de Battlegrounds Mobile India, et le jeu sortira comme une alternative à PUBG Mobile en Inde.

Le gouvernement indien a interdit PUBG Mobile en Inde en septembre 2020. La décision sévère du gouvernement a laissé les joueurs professionnels et les fans du jeu bloqués. Après une attente de neuf mois, Krafton est enfin venu à la rescousse de PUBG Mobile dans le sous-continent indien.

Selon le presseur, Battlegrounds Mobile offrira une expérience de jeu multijoueur AAA de classe mondiale sur mobile. Krafton a également révélé que le jeu comportera ses propres événements dans le jeu, tels que des tenues et des fonctionnalités. Bien qu’il y ait une brève mention de tous les détails du jeu, il semble que Battlegrounds Mobile India aura différents cosmétiques et fonctionnalités de PUBG Mobile, que les développeurs de jeux mettront à jour régulièrement. Krafton a également promis que la société collaborera avec des partenaires pour créer un écosystème d’esports et commencera par une série d’événements en jeu spécifiques à l’Inde lors du lancement.

Après un examen rigoureux par le gouvernement indien des normes de confidentialité et de sécurité de Krafton dans PUBG Mobile, le développeur de jeux vidéo sud-coréen fera de ces facteurs leur priorité absolue dans Battlegrounds Mobile India.

L’entreprise a expliqué qu’elle travaillerait avec des partenaires pour assurer la protection et la sécurité des données.

Selon la politique de confidentialité, le jeu aura des restrictions de temps et les joueurs de 18 ans et moins devront renseigner les coordonnées de leurs parents afin d’être légalement éligibles pour jouer au jeu. Les joueurs mineurs n’auront également que trois heures de jeu et ne pourront pas dépenser plus de 95 $ par jour.

Krafton n’a pas encore annoncé la date de lancement de Battlegrounds Mobile India. Restez à l’écoute avec ESTNN pour tout développement ultérieur.

