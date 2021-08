PUBG Mobile pour obtenir à nouveau Vikendi, et pourrait donc également venir à BGMI

Alors que PUBG Mobile n’est plus disponible en Inde et existe en tant que version mondiale de BGMI pour les joueurs indiens, les mises à jour que le premier obtient sont généralement reproduites dans le second.

Cela dit, PUBG Mobile devrait recevoir une nouvelle mise à jour numérotée à 1.6 qui introduirait à nouveau la carte Vikendi dans le jeu. Et compte tenu de cela, la version indienne du jeu BGMI devrait également récupérer la carte très bientôt.

La nouvelle mise à jour apportera la carte Vikendi 2.0 remaniée à PUBG Mobile et qui a été supprimée par les développeurs lors de la mise à jour 1.3. La carte givrée Vikendi 2.0 sera probablement publiée à temps pour la saison hivernale.

Il y a un nouveau mode ajouté au jeu par Krafton comme dans la mise à jour précédente et le nouveau mode s’appelle Flora Menace. Il présente des capacités telles que Cell-Matrix, Rejuvenation Barrier et Dynahex Supplies. En plus de cela, certains modes de sol Evo qui ont été supprimés sont rajoutés à PUBG Mobile avec la mise à jour 1.6. L’un des modes de retour est le mode Infection qui était l’un des favoris des joueurs. Le mode Payload 2.0 et Survive Till Dawn devraient également revenir avec cette mise à jour.

Une autre nouvelle fonctionnalité ajoutée au jeu cette fois s’appelle Highlight Moments qui sera disponible dans la section Paramètres. Lorsqu’elle est activée, cette nouvelle fonctionnalité enregistrera automatiquement le gameplay des joueurs qui peut être consulté plus tard dans la section des résultats.

Outre ces principales fonctionnalités, d’autres nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au jeu avec la mise à jour 1.6 incluent des graphismes réalistes et meilleurs, une nouvelle couleur de dégâts, de nouvelles couleurs de réticule, une nouvelle animation de coup de poing, une optimisation des effets de frappe, un nouveau Quad Bike, le 2x Anti- Fonctionnalité graphique d’alias et optimisation du contrôle.

Nous pouvons nous attendre à ce que ces mises à jour arrivent sur les serveurs BGMI avec la prochaine grande mise à jour du jeu qui devrait arriver à la fin de la saison en cours.