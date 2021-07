PUBG : New State — À quand la prochaine alpha ?

Meilleure réponse: PUBG : Le premier test alpha de New State s’est terminé le 14 juin. Nous ne savons pas quand le prochain aura lieu, mais les développeurs ont promis plusieurs tests alpha avant la sortie du jeu.

Essayez avant de mourir

PUBG: New State est la véritable suite de PlayerUnknown’s Battlegrounds, le premier jeu de bataille royale majeur. Alors que PUBG Mobile reste l’un des jeux Android les plus populaires disponibles, PUBG: New State prévoit d’améliorer le jeu à tous égards, de son moteur graphique amélioré aux nouvelles mécaniques introduites, y compris les esquives, les appels de drones et les demandes d’assistance.

Afin de s’assurer que les développeurs répondent aux attentes des fans, une alpha limitée a eu lieu, donnant aux joueurs un aperçu pratique de la nouvelle carte, Troi 2051. Mais pour ceux qui l’ont manquée, une question reste dans leur esprit – quand est-ce que le prochain alpha ? Eh bien, la réponse que nous ne connaissons pas encore.

PUBG: le prochain alpha de New State arrive … finalement

Le développeur Krafton examine très probablement les commentaires du récent test alpha qui s’est terminé le 14 juin, nous pourrions donc ne pas avoir de réponse avant un certain temps. Cependant, il a publié une vidéo présentant les réactions positives d’une variété de streamers différents. Pour des jeux comme celui-ci, il y aura forcément quelques tests de stress supplémentaires dans le pipeline. Un tweet de sa page Twitter officielle promet également un certain nombre de tests alpha à venir dans des régions limitées.

PUBG Mobile est l’un des meilleurs tireurs sur Android, et nous sommes sûrs que PUBG: New State emboîtera le pas. Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant sur le Google Play store pour ne pas manquer le prochain test alpha ou bêta fermé. PUBG: New State devrait sortir plus tard cette année.

Déposez-vous

PUBG : nouvel état

Un tout nouveau dîner de poulet

PUBG: New State sera exclusivement disponible sur mobile plus tard cette année, mais vous devrez attendre si vous souhaitez participer au prochain test.