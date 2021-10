PUBG : New State arrive sur iOS et Android le 11 novembre

PUBG: New State, le prochain jeu mobile gratuit, sortira sur iOS et Android le 11 novembre, a annoncé aujourd’hui son éditeur Krafton. Le jeu se déroule en 2051 et offrira une version futuriste de la formule PUBG axée sur le multijoueur avec de nouvelles fonctionnalités telles que la personnalisation des armes et les drones en jeu. New State sera disponible dans plus de 200 pays et 17 langues au lancement.

New State est un lancement important pour la série PUBG, qui a popularisé le genre battle royale après le lancement de son premier titre en 2017. Bien que New State ne soit pas sa première entrée mobile, après le lancement de PUBG Mobile en 2018, c’est la première avoir été créé par le développeur d’origine du jeu, PUBG Studios. Le développement du PUBG Mobile original a été principalement géré par le géant chinois de la technologie Tencent.

Des mesures «fortes anti-triche» ont été promises

PUBG Studios souligne que New State proposera des mesures «anti-triche fortes» au lancement et que la société surveillera activement la communauté pour détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop répandus. Les jeux PUBG ont eu de gros problèmes avec les tricheurs dans le passé, Motherboard ayant signalé plus tôt cette année qu’un groupe de tricheurs aurait gagné plus de 70 millions de dollars en vendant des tricheurs pour PUBG Mobile. PUBG est cependant loin d’être le seul jeu à avoir eu ces problèmes. D’autres sociétés comme Activision et Valve ont récemment fait l’actualité avec leurs efforts pour empêcher la triche dans leurs jeux et leur matériel, respectivement.

Comme les précédents jeux PUBG, New State est centré sur les matchs multijoueurs. Jusqu’à 100 joueurs entrent sur une carte, et un joueur ou une équipe en sort victorieux. Il y aura quatre cartes disponibles au lancement dans New State, y compris la franchise Erangel, et PUBG Studios promet de la mettre à jour régulièrement avec du nouveau contenu au fil du temps.

En dehors du mobile, Krafton prévoit de sortir un autre jeu lié à PUBG pour PC et consoles d’ici l’année prochaine, a rapporté Bloomberg en janvier. Il existe également des plans pour un nouveau jeu d’horreur de survie se déroulant dans l’univers PUBG trois siècles dans le futur, qui sortira en 2022.