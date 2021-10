PUBG : New State devrait être lancé le 11 novembre : tout savoir

Le jeu, développé par PUBG Studios, aura de nouvelles cartes ainsi qu’un meilleur gameplay.

PUBG : État neuf : Nous avons enfin la date de sortie de PUBG : New State in India ! C’est exact. Le développeur Krafton a révélé que PUBG: New State sortirait le 11 novembre sur Android ainsi que sur les plates-formes iOS dans plus de 200 pays, et oui, l’Inde est l’un d’entre eux. L’annonce a été faite par Krafton lors d’un événement de présentation vendredi. Un dernier test technique du jeu doit encore être effectué dans 28 pays, et cela aurait lieu les 29 et 30 octobre. PUBG: New State avait été annoncé par le développeur en février, et il est clair à quel point ce jeu est déjà populaire. par le fait que plus de 5 crores de pré-inscriptions pour le jeu ont été reçues sur les plateformes Android et iOS.

En Inde, les pré-inscriptions pour PUBG : New State avaient ouvert en septembre, même si globalement elles avaient commencé peu après l’annonce du jeu. Cela était dû à l’interdiction que le gouvernement indien avait imposée à PUBG en raison de son lien avec le gouvernement chinois. Suite à cela, Krafton a publié une version distincte du jeu – Battlegrounds Mobile India – pour les joueurs en Inde, et seulement après cela, il a ouvert les pré-inscriptions pour PUBG: New State ici en septembre.

Le jeu serait lancé en tant que jeu gratuit pour les utilisateurs mobiles et il serait disponible en 17 langues à travers le monde. Notamment, l’Inde ne fait pas partie des 28 pays où le test technique final reste à effectuer.

Le jeu a été mis en place en 2051 et devrait apporter une expérience de bataille royale de nouvelle génération, avec une toute nouvelle technologie de rendu et un système de jeu de tir présenté comme étant au même niveau que celui offert par la version PC de PUBG. : Champs de bataille. Selon la société, PUBG: New State aurait également des graphiques de nouvelle génération.

Le jeu, développé par PUBG Studios, aura de nouvelles cartes ainsi qu’un meilleur gameplay. Il possède des fonctionnalités permettant la personnalisation des armes, un système de recrutement de joueurs unique et la boutique de drones, entre autres. PUBG: New State aurait quatre cartes uniques, y compris Troi et Erangel. Des mises à jour régulières seront également diffusées pour que le jeu propose un nouveau contenu.

