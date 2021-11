PUBG : New State franchit les 40 millions de téléchargements ; prochaine mise à jour pour apporter des mesures anti-triche avancées

PUBG va obtenir une nouvelle mise à jour pour contrer l’exploitation par des programmes tiers

PUBG : Les joueurs de New State ne pourront plus tricher et laisser des programmes tiers exploiter le jeu en temps réel avec la dernière mise à jour du jeu qui non seulement améliorera l’expérience utilisateur, mais résoudra également des problèmes tels que les systèmes audio du jeu.

New State a récemment atteint le cap des 40 millions de téléchargements et célèbre le succès en organisant une fête virtuelle dans le jeu Battle Royale et en récompensant les joueurs en offrant des boîtes aléatoires BP et des médailles de poulet. La carte Troi 150 % BP et la carte Erangel 150 % BP seront disponibles respectivement les deuxième et sixième jours de l’événement. Il durera jusqu’au 6 décembre.

Krafton annonce de nouvelles mesures anti-triche, de nouvelles fonctionnalités

Krafton dans un communiqué officiel a déclaré que la nouvelle mise à jour « New State » supprimerait les joueurs utilisant des programmes tiers qui les aident à exploiter les jeux et à obtenir un avantage sur les autres. Aussi

D’autres problèmes qui ont été résolus sont la correction de bugs impliquant des commandes virtuelles et des meurtres d’escouades, la sensibilité du gyroscope et les commandes inversées, et des bruits de pas cohérents dans certaines situations.

De plus, l’expérience du personnage sera améliorée avec le mouvement complet du personnage de sprint et inclura des problèmes où les personnages rebondissent à leur position d’origine lorsqu’ils marchent ou courent dans les escaliers ou au bord des bâtiments, les viseurs s’affichent anormalement et une boule grise apparaît soudainement dans le lobby. Il y aura aussi d’autres bugs et corrections graphiques.

Krafton a en outre déclaré que le jeu subira une maintenance la semaine prochaine et que la date à laquelle la mise à jour atteindra les utilisateurs sera bientôt révélée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.