PUBG: New State obtiendra de la musique «exclusive», une série Web alors que Krafton se lance dans le marketing d’influence en Inde

New State a été lancé récemment dans le prolongement de PUBG Mobile, mettant le jeu mobile populaire de Krafton au même niveau que sa version PC/console.

PUBG : New State est prêt à obtenir de la musique exclusive et une série Web dédiée en Inde, a annoncé Krafton alors même que le développeur du jeu mise sur le marketing d’influence pour promouvoir le jeu sur le marché des smartphones à la croissance la plus rapide au monde. New State a récemment franchi le cap des 40 millions de téléchargements et devrait recevoir une multitude de nouvelles mises à jour et fonctionnalités.

Krafton s’associe à Sony Music ; annonce la websérie

Krafton s’est associé à Sony Music pour utiliser la chanson « Bad Boy x Bad Girl » du chanteur pop Badshah dans le jeu Battle Royale. L’éditeur sud-coréen a également lancé un défi de danse et a annoncé le lancement d’une série Web intitulée New State Chronicles pour plus d’engagement des utilisateurs. Ce sont les premières de nombreuses collaborations à venir de musique pop indienne avec PUBG: New State.

La chanson ne sera utilisée que dans le contenu sponsorisé, les vidéos promotionnelles et les flux et servira d’hymne du jeu en Inde, a déclaré Krafton dans un communiqué. De plus, la société s’associe au rappeur Raftaar pour une chanson exclusive pour PUBG : New State.

PUBG : New State franchit les 40 millions de téléchargements ; prochaine mise à jour pour apporter des mesures anti-triche avancées

Krafton a enrôlé des célébrités et des influenceurs du millénaire comme Awez Darbar, Kaneez Surka, Kubbra, Mortal, Mr Faizu, Raftaar, Rannvijay Singha, Rohan, Scout, The Great Khali et The Sound Blaze pour donner à PUBG: New State sa propre série Web intitulé New State Chronicles pour figurer dans sa série en trois parties qui sera diffusée en décembre. La date de sortie exacte n’a pas encore été révélée.

Autres influenceurs et créateurs de contenu qui ont rejoint l’initiative de Krafton pour étendre PUBG : New State est Viraj Ghehlani, Bhuvan Bham, Focus India et Comedy Factory.

Un défi de danse sera organisé où les participants devront montrer leurs talents de danseur en téléchargeant leurs vidéos de danse New State à l’aide du filtre PUBG: New State sur Instagram et en utilisant #NewStateStyle et #PUBGNewState. Les gagnants recevront des cartes-cadeaux Google Play Store d’une valeur maximale de 5 000 $ (environ 3 74 500 Rs).

PUBG : nouvel État lancé en Inde ; voici votre guide en 10 points pour jouer au nouveau jeu de bataille royale de Krafton

L’année dernière, le gouvernement a interdit PUBG Mobile dans le pays. L’éditeur du jeu a décidé plus tôt cette année de ramener son gameplay de bataille royale sur le marché indien avec Battlegrounds Mobile India (BGMI).

New State a été lancé récemment dans le prolongement de PUBG Mobile, mettant le jeu mobile populaire de Krafton au même niveau que sa version PC/console.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.