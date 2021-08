PUBG : New State obtient un deuxième test alpha en Asie, au Moyen-Orient, en Égypte et en Turquie

in

PUBG : New State, le pendant futuriste de PUBG Mobile, obtient un deuxième test alpha pour iOS et Android. Le deuxième test alpha a lieu du 27 au 29 août en Asie, au Moyen-Orient, en Turquie et en Égypte.

Situé en 2051, PUBG: New State est un jeu de bataille royale gratuit, destiné à apporter une expérience dans un avenir proche aux appareils mobiles. L’alpha se déroule sur la seule carte annoncée du jeu, le Troi 8×8. PUBG: New State inclut certaines fonctionnalités qui ne sont pas actuellement dans PUBG Mobile, comme la possibilité de personnaliser les armes pendant un match. Il comprendra également plusieurs nouveaux véhicules futuristes.

Lecture en cours : PUBG : New State – Teaser de lancement officiel (version 46″)

Bien que le jeu n’ait pas encore de date de sortie définie, il est censé être lancé avant la fin de l’année. Le développeur Krafton a annoncé que le jeu compte plus de 25 millions de préinscriptions sur le Google Play Store et qu’il sera disponible en préinscription sur l’App Store d’Apple avant la fin du mois d’août.

Toute personne intéressée à participer à l’alpha peut s’inscrire sur le site officiel de PUBG: New State. PUBG Mobile est toujours en marche, avec le lancement de la mise à jour 1.5 le mois dernier, ajoutant le nouveau mode Clan Clash et une Tesla pilotable.

