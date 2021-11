Meilleure réponse: Non, PUBG : New State ne prend pas en charge le jeu croisé avec d’autres jeux de la série tels que PUBG Mobile. Il s’agit d’un nouveau jeu, avec de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas compatibles avec d’autres jeux.

PUBG : New State prend-il en charge le jeu croisé ?

PUBG: New State est la dernière itération de la formule lancée par l’original PlayerUnknown’s Battlegrounds, ou PUBG. Après le succès de PUBG Mobile, les développeurs de Krafton ont travaillé sur un titre successeur mobile, qui pourrait rejoindre les rangs des meilleurs jeux Android disponibles.

PUBG : New State ne prend pas en charge le jeu croisé avec PUBG : Mobile. C’est parce que c’est un jeu entièrement nouveau. Bien qu’il existe de nombreuses similitudes avec PUBG: Mobile, il existe également des changements différents, ce qui signifie qu’il n’est pas possible pour les joueurs d’un jeu d’interagir avec les joueurs d’un autre. Ce lancement est une table rase pour tous ceux qui y jouent, sans aucun report des jeux précédents.

Quoi de neuf dans PUBG : New State ?

PUBG: New State se déroule plusieurs années dans le futur, en 2051. En conséquence, les joueurs disposent de beaucoup plus d’équipements de haute technologie à utiliser sur le champ de bataille, tels que des drones, des boucliers de combat et des lance-grenades. Bien que ce soit bien au-delà de nos jours, d’autres jeux de l’univers PUBG vont encore plus loin, comme le prochain jeu d’horreur à la troisième personne The Callisto Protocol, qui se déroule en 2320, tout en étant développé par Striking Distance et publié par Krafton.

PUBG: New State est disponible dans le monde entier à partir du 11 novembre 2021, avec un lancement mondial après plusieurs tests alpha qui ont permis aux développeurs de recueillir des commentaires et des données. PUBG: New State est également gratuit, ce qui signifie qu’il ne coûte rien de le télécharger et de l’essayer, bien qu’il existe des microtransactions pour les skins et autres articles cosmétiques.

