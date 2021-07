PUBG: New State prend-il en charge les contrôleurs sur Android ?

Meilleure réponse: Il n’y a pas encore de mot sur la prise en charge des contrôleurs, mais comme PUBG Mobile ne prend pas en charge nativement les contrôleurs, il est prudent de parier que PUBG: New State fera de même.

PlayerUnknown’s BattleGrounds, ou PUBG, est l’un des premiers titres de bataille royale majeurs à entrer en scène, inaugurant un nouveau genre de jeu multijoueur. La popularité de PUBG est énorme, en particulier sur Android, et Tencent prévoit d’offrir une expérience plus grande et meilleure avec PUBG: New State, un tout nouveau jeu exclusif aux mobiles dans l’univers PUBG. En tant que premier véritable successeur du PUBG original, les joueurs peuvent s’attendre à des visuels mis à jour, à un jeu de tir dynamique et à de nouveaux mécanismes uniques tels que l’esquive, les appels de drones et les demandes d’assistance.

Mais un changement dans l’esprit de tout le monde est de savoir si PUBG: New State prendra en charge le contrôleur? Avec la prise en charge native des contrôleurs et des tonnes d’excellents contrôleurs de jeu pour Android, cela devrait être une chose sûre, n’est-ce pas ? Malheureusement, le jury est toujours sur celui-ci, et nous ne savons pas si PUBG: New State prendra en charge les contrôleurs.

Bataille royale de nouvelle génération

Contrairement aux tireurs mobiles populaires comme Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile ne prend pas en charge nativement les contrôleurs sur Android. Bien que certains plug-ins puissent activer la prise en charge du contrôleur, ils ne sont pas officiellement pris en charge et leur utilisation peut entraîner une interdiction. Cela pourrait changer à mesure que nous nous rapprochons de la sortie, bien sûr. Les développeurs travaillent dur sur le jeu maintenant et visent une sortie en 2021 et reçoivent actuellement les commentaires de ceux qui participent au PUBG: New State Alpha.

PUBG Mobile est l’un des meilleurs jeux Android gratuits disponibles, et nous nous attendons à ce que PUBG: New State continue la série sur les meilleurs matchs multijoueurs. Vous pouvez vous préinscrire à PUBG: New State maintenant sur Google Play pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour sur le jeu.

Déposez-vous

PUBG : nouvel état

Le futur arrive bientôt

PUBG: New State est la véritable suite de PUBG, disponible exclusivement sur mobile plus tard cette année.