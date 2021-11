PUBG: New State Review – La même bataille royale que vous connaissez

Pendant des années, le genre battle royale a conquis le monde du jeu, et PUBG – ou les champs de bataille de PlayerUnknown, comme on l’appelle pleinement – ​​en était l’une des principales raisons. Le jeu original a contribué à lancer l’engouement pour la bataille royale et a rapidement fait son chemin vers les appareils mobiles sous la forme de PUBG Mobile. Maintenant, la suite du jeu, PUBG: New State, est là, pour faire avancer la tradition de PUBG et apporter aux joueurs un nouveau contenu à passer au crible.

Pour les fans du genre, PUBG: New State sera une nouvelle expérience agréable à vivre, en particulier pour ceux qui aiment jouer à ce type de jeux sur leur téléphone. Pour d’autres, le fait que peu de choses ont changé en ce qui concerne la façon dont vous jouez peut être quelque chose qui empêche ce jeu de s’élever dans les rangs des meilleurs jeux Android là-bas.

PUBG : Nouvel état des lieux :

PUBG : nouvel état

En bout de ligne : PUBG: New State n’a rien de spécial en termes de changement de la façon dont les joueurs sur leurs téléphones expérimentent les batailles royales. Cependant, pour les fans de la série, il s’agit d’une entrée solide qui s’appuie sur PUBG Mobile et offre aux joueurs de nouvelles zones et de nouvelles armes à découvrir.

Le bon

Le jeu ressemble toujours à une solide bataille royale Les véhicules/armes futuristes sont amusants à utiliser

Le mauvais

Le jeu traite toujours de plusieurs bugs Le contenu est un peu rudimentaire au lancement Les choses n’ont pas trop changé

PUBG : New State : ce que vous allez adorer

Source : Krafton Catégorie GameNameXXX Titre PUBG : New State Developer PUBG Studios Éditeur Krafton Genre Shooter, Battle Royale Taille du jeu 1,4 Go Temps de jeu 20+ heures Joueurs Multijoueur Prix de lancement Gratuit

Que vous jouiez à PUBG, Fortnite ou Apex Legends, les jeux de bataille royale sont pour la plupart les mêmes. Les joueurs – généralement 100-150 – sont déposés sur une île quelconque et chargés de sortir vainqueurs. Dans PUBG: New State, cela reste vrai, et pour les fans du PUBG original et de ses nombreuses itérations, vous ne serez pas perdu en plongeant dans ce nouveau jeu. La principale chose qui a changé, cependant, est l’emplacement, qui a lieu en 2051 sur une carte appelée Troi. Malgré le nouveau nom et le cadre futuriste, Troi ressemble beaucoup à n’importe quelle autre carte de bataille royale et possède une variété de bâtiments vides, de zones boisées et plus encore à explorer.

Bien que la carte puisse ne pas sembler exactement nouvelle, les éléments le sont dans une certaine mesure. Sur la carte se trouvent les mêmes types de voitures et de véhicules que ceux trouvés dans PUBG Mobile, mais avec une peau plus futuriste appliquée. Deux nouveaux véhicules, le Volta et le Vulture, sont également présents dans le jeu. La Volta est une toute nouvelle voiture, tandis que la Vulture est un deux-roues qui fonctionne de la même manière que les motos des versions PC de PUBG.

PUBG : New State est essentiellement le même vieux battle royale, emballé dans un nouvel emballage.

Cependant, le plus gros ajout à la carte est peut-être le système de tramway. Les tramways trouvés dans PUBG: New State fonctionnent comme des refuges mobiles, permettant aux joueurs de monter dedans et de voyager librement sur la carte sans risque d’être blessé. Les tramways sont à l’épreuve des balles et vous déplaceront vers des zones beaucoup plus rapidement que d’avoir à vous soucier de vous y rendre à pied. Vous êtes également capable de guérir ou simplement de prendre une pause pendant que vous y êtes, ce qui en fait un endroit idéal pour vous cacher si vous êtes au milieu d’un grand combat.

De nouvelles armes ont également été incluses dans PUBG: New State, et bien qu’elles soient pour la plupart les mêmes en termes de cadence de tir, de munitions et de style, c’était agréable de jouer avec autre chose que les armes typiques qui existaient. dans PUBG. Cependant, ce serait bien de voir même de nouvelles armes faire leur entrée dans le jeu, en particulier avec New State qui a actuellement une méta très solide qui tourne autour des SMG.

En ce qui concerne le côté mobile des choses, PUBG: New State est un jeu étonnamment beau. Les textures semblent être un peu plus nettes et les paysages environnants de la carte semblent plus agréables, mais rien d’incroyablement différent par rapport au jeu précédent. Les modèles (humains et autres) sont également un peu plus nets, ce qui permet de repérer plus facilement un ennemi de loin ou si vous êtes au milieu d’une zone avec beaucoup de choses à regarder.

PUBG Mobile était connu pour la puissance intense qu’il commandait, et New State n’est pratiquement pas différent. Bien que vous puissiez jouer sur une grande variété d’appareils Android, vous bénéficierez probablement de jouer sur un appareil plus récent doté de meilleurs composants. Heureusement, je n’ai remarqué aucun problème majeur en ce qui concerne le plantage ou l’impossibilité de traiter le jeu.

En ce qui concerne les contrôles, PUBG: New State ressent à peu près la même chose qu’avec PUBG Mobile. Malheureusement pour les fans qui espéraient quelque chose comme la prise en charge du contrôleur ou une disposition entièrement différente, vous n’avez pas de chance pour le moment. Tout comme son prédécesseur, PUBG: New State semble ne prendre en charge aucune option de contrôleur externe.

Bien qu’il puisse y avoir de bonnes raisons à cela – Krafton ne voulait pas que les joueurs aient des avantages concurrentiels par rapport aux autres dans le passé – c’est toujours une déception majeure. Des jeux comme ceux-ci sont mieux joués sur des contrôleurs, ou avec une souris et un clavier pour ceux sur PC. Limiter la jouabilité à un seul écran tactile entrave non seulement le plaisir du jeu, mais pourrait également empêcher un grand nombre de personnes de jouer en général.

PUBG : New State : ce qui n’est pas si génial

Source : Krafton

Comme indiqué ci-dessus, la prise en charge des contrôleurs n’étant pas dans PUBG: New State est une déception majeure, et quelque chose qui va bien au-delà d’un simple faux pas de ceux qui sont derrière le jeu. Ailleurs dans le jeu, cependant, il y avait encore une poignée de bugs, y compris plusieurs fois où les boutons de l’interface utilisateur de l’écran devenaient tout simplement insensibles au toucher. Cela s’est étendu au menu principal du jeu, où quelques fois les boutons ne faisaient rien lorsque j’appuyais dessus. Bien que cela ait été corrigé avec un simple redémarrage, le fait que cela se produise aussi fréquemment était un peu frustrant.

Les fans peuvent entrer dans le jeu en s’attendant à plus que ce qu’ils obtiennent.

Les autres bugs que j’ai rencontrés semblaient plus être des problèmes de serveur qu’autre chose, y compris le matchmaking prenant un certain temps pour me plonger dans un jeu, le bégaiement en jouant et d’autres problèmes liés au gameplay. Heureusement, la plupart d’entre eux semblent réparables, et quelque chose que Krafton peut régler avec quelques mises à jour.

Cependant, l’un des plus gros problèmes du jeu est quelque chose qui n’est pas réparable, et c’est le fait qu’à part une nouvelle carte, le jeu n’a pas vraiment changé grand-chose.

Pour quelqu’un comme moi qui est fan à la fois du genre shooter et des battle royales dans son ensemble, je n’ai pas de réel problème avec PUBG: New State vient de livrer une nouvelle carte et de me permettre d’y jouer. Cependant, PUBG: New State a été présenté comme une suite de PUBG Mobile, et pas seulement comme une légère mise à niveau. Par conséquent, les fans peuvent entrer dans le jeu en s’attendant à plus que ce qu’ils obtiennent. Alors que certaines choses – de nouveaux skins d’armes, des véhicules et du nouveau contenu réel – ont été ajoutées, à la fin de la journée, PUBG: New State ressemble plus à la même chose sur une nouvelle carte. Si vous êtes un fan, c’est très bien, mais si vous espériez quelque chose de plus, alors vous n’avez pas de chance.

PUBG : New State : faut-il y jouer ?

Source : Krafton

3 sur 5

En ce qui concerne les jeux de bataille royale sur mobile, il est difficile de blâmer PUBG: New State. La marque est de loin l’une des plus populaires dans le monde du jeu mobile, et sera sans aucun doute amusante pour ceux qui cherchent à plonger dans le genre sur leurs téléphones. Cela étant dit, PUBG: New State ne fait pas vraiment grand-chose pour atteindre de nouveaux sommets avec cette version, et au lieu de cela, il enveloppe simplement les éléments préexistants dans de nouveaux skins tout en laissant tomber les joueurs sur une nouvelle carte.

La nouvelle carte de Troi est un endroit amusant à explorer, et certaines choses comme le nouveau système Tram changent le gameplay, mais dans l’ensemble, PUBG: New State est essentiellement la même vieille bataille royale, emballée dans un nouvel emballage. Pour ceux qui aiment ça, alors New State est un jeu incontournable pour vous.

PUBG : New State est disponible sur Android et iOS.

PUBG : nouvel état

En bout de ligne : PUBG: New State a quelques changements qui valent la peine de jouer pour les fans de la série et des tireurs mobiles dans son ensemble, mais pas assez pour l’élever au rang des plus grands parmi les autres jeux mobiles sur le marché. Pour ceux qui recherchent l’expérience définitive de la bataille royale sur votre téléphone, cela pourrait être le cas.

