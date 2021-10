PUBG : New State sera lancé dans le monde entier pour Android le 11 novembre

PUBG: New State sera lancé dans le monde entier pour les appareils Android le 11 novembre 2021. Cela survient après un dernier test technique, qui se tiendra dans 28 pays différents les 29 et 30 octobre. PUBG: New State est lancé avec quatre cartes , dont Erangel.

Les développeurs travaillent déjà sur de futures mises à jour, tandis que le jeu sera également livré avec un anti-triche en place, ce qui signifie que cela pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux Android disponibles. Krafton vante que cette nouvelle version de la formule classique propose un gameplay comparable à la version PC de PUBG, tout en utilisant de meilleurs graphismes que PUBG Mobile.

PUBG: New State se déroule en 2051, ce qui, sur une note humoristique, n’est pas vraiment la plus éloignée de l’univers PUBG. Le prochain titre d’horreur de survie à la troisième personne, The Callisto Protocol, se déroule dans le même monde que PUBG, alors qu’il se déroule en 2320.

