PUBG : New State sur Android a une date de sortie

TL;DR

PUBG: New State sera lancé sous une forme stable le 11 novembre 2021. Le jeu débarquera à la fois sur Android et iOS dans plus de 200 pays. Il y aura un test bêta final pour les utilisateurs sélectionnés à la fin de ce mois.

Bien que Fortnite semble être ce dont tout le monde parle de nos jours, il est important de se rappeler que les champs de bataille de PlayerUnknown – alias PUBG – ont déclenché tout l’engouement pour la bataille royale. Maintenant, un nouveau jeu du studio original derrière PUBG arrive enfin sous une forme stable sur Android.

PUBG : New State est un jeu qui se déroule à une autre époque de l’univers PUBG. Plus important encore, cela vient de Krafton, Inc., et non de Tencent. Krafton est l’équipe qui a créé le jeu PC original tandis que Tencent dirigeait la version mobile de ce titre. En d’autres termes, il s’agit du premier titre uniquement mobile des créateurs originaux de la série.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur PUBG: New State

Aujourd’hui, Krafton a annoncé que PUBG: New State arrivera sur les appareils Android et iOS le 11 novembre 2021. Le jeu sera lancé dans plus de 200 pays simultanément. Cette version vient après de nombreuses périodes de tests alpha et bêta.

En fait, il y aura un autre « test technique » du 29 au 30 octobre. Cela donnera aux développeurs des informations de dernière minute sur les modifications qui pourraient être nécessaires avant le déploiement stable.

Krafton a également annoncé ses objectifs post-sortie pour le jeu. Il s’agit notamment de nouveau contenu régulier, de support et de déploiements de différentes mesures anti-triche. Prêt à jouer? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous préinscrire au lancement du 11 novembre !