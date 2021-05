PUBG: New State – Tout ce que vous devez savoir

Mise à jour, 21 mai 2021 (23 h 47 HE): Si vous vivez aux États-Unis et que vous souhaitez essayer PUBG: New State, nous avons de bonnes nouvelles. Vous pouvez maintenant soumettre une application pour tester une version alpha de la version Android du jeu. Continuez à lire pour tous les détails sur la façon d’obtenir votre soumission!

Article original: Le PUBG original – alias PlayerUnknown’s BattleGrounds – est crédité d’avoir lancé la tendance des jeux vidéo Battle Royale. Tencent a finalement porté PUBG sur des appareils mobiles avec le titre approprié PUBG: Mobile. Maintenant, il y a un nouveau jeu appelé PUBG: New State.

C’est un jeu totalement différent de celui que nous avons vu auparavant dans l’univers PUBG. Il se déroule à un moment différent, présente des caractéristiques uniques et est le premier titre PUBG mobile créé par la société de développement d’origine.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur PUBG: Nouvel État! Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour fréquemment à l’approche du lancement du jeu.

Qu’est-ce que PUBG: New State?

PUBG: New State est un jeu uniquement mobile situé dans l’univers PUBG. Lors de son lancement, il sera disponible exclusivement sur les appareils Android et iOS.

Le PUBG original est situé dans le présent (ou quelque chose de proche). New State, cependant, se déroule dans un avenir pas trop lointain de 2051. En tant que tel, il apportera probablement de nouveaux personnages et histoires à l’univers PUBG.

Cependant, il s’agit toujours d’un titre PUBG et jouera beaucoup comme les jeux précédents. Vous serez déposé sur une carte et devrez vous frayer un chemin vers la victoire face à des dizaines d’autres joueurs.

Quand et où le jeu sera-t-il lancé?

PUBG Studio ne s’engagerait pas sur une date précise pour la sortie de ce nouveau jeu. Cependant, la société a déclaré qu’elle prévoyait un lancement en 2021. De toute évidence, la pandémie COVID-19 a fait des ravages sur les dates de lancement des médias, il est donc possible qu’il y ait des retards jusqu’en 2022. Pour l’instant, cependant, le studio s’en tient à un lancement 2021 pour PUBG: New State.

Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez postuler pour devenir un testeur alpha pour le jeu. Les candidatures pour les testeurs ont été ouvertes le 21 mai et se termineront le 6 juin 2021. Si vous y arrivez, vous pourrez jouer à la version Android du jeu du 11 au 13 juin. une tonne de bugs et de problèmes, car il n’est même pas encore prêt pour une version bêta.

Pour postuler pour devenir un testeur alpha, cliquez ici.

Lors de son lancement, le jeu sera disponible dans le monde entier pour les appareils Android et iOS. Malheureusement, il n’atterrira pas en Chine, en Inde ou au Vietnam. Cela est probablement dû aux problèmes que les titres PUBG ont rencontrés dans le passé dans ces pays.

Si vous êtes impatient de jouer à ce jeu, vous pouvez toujours vous préinscrire sur le Google Play Store. Cliquez sur le bouton ci-dessous!

Quelles sont les caractéristiques uniques de ce jeu?

La caractéristique la plus notable de ce nouveau jeu n’est pas le jeu lui-même mais la société qui l’a créé. PUBG Studios crée PUBG: New State, qui est la même société qui a créé le PUBG original.

Le seul autre titre PUBG mobile est PUBG: Mobile, créé par le géant chinois du jeu Tencent. Cela fait de New State le seul jeu mobile de la société de développement d’origine.

Dans le futur, le nouveau jeu PUBG propose une nouvelle carte, de nouvelles armes et de nouvelles façons d’interagir avec l’environnement.

En dehors du développement, New State aura des fonctionnalités que d’autres titres PUBG n’ont pas. Par exemple, il y aura un système de personnalisation des armes qui permettra aux joueurs de changer l’apparence de leurs armes pendant un match. Cela ressemble au système d’Apex Legends. Il y aura également de nouvelles armes disponibles qui reflètent le cadre futuriste, y compris des drones et des boucliers de combat déployables.

Il y aura également une toute nouvelle carte pour le jeu. Lorsque vous tombez, vous atterrirez dans un endroit appelé Troi. PUBG Studios promet de nouveaux points de repère et des environnements interactifs, ce qui devrait vous permettre de trouver des moyens uniques de désactiver vos adversaires.

Enfin, PUBG: New State sera spécialement conçu pour le jeu mobile. Les développeurs promettent «des graphismes de nouvelle génération qui surpassent la norme du jeu mobile». Les joueurs peuvent également s’attendre à la même expérience de contrôle qui est «facile à apprendre, mais difficile à maîtriser».

Est-ce que PUBG: New State atterrira sur PC ou sur d’autres plates-formes?

À l’heure actuelle, PUBG: New State est spécialement conçu pour les mobiles. En tant que tel, vous ne devriez vous attendre à ce qu’il atterrisse que sur les appareils Android et iOS.

Cependant, il ne serait pas hors de question de penser qu’un port PC ou console pourrait se produire dans le futur. Le jeu multiplateforme fait partie du grand attrait du jeu concurrent Fortnite. Il n’est pas déraisonnable de supposer que PUBG Studios voudrait offrir quelque chose de comparable avec ses titres. Bien sûr, il est tout à fait possible que ce ne soit pas la stratégie ici et ce jeu restera une exclusivité mobile. Le temps nous le dira.

Pour l’instant, prévoyez de jouer à ceci uniquement sur votre téléphone ou tablette (ou dans une suite d’émulation PC).

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur PUBG: New State! Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons souvent à jour avec de nouvelles informations.