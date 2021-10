PUBG : un nouvel état arrive sur iPhone le 11 novembre

Le prochain chapitre de la franchise PUBG arrive bientôt et les utilisateurs d’iPhone pourront immédiatement se lancer dans la mêlée. La version futuriste de la bataille royale sera lancée sur l’App Store le 11 novembre. Ce jeu mobile gratuit pourrait être ce qui me ramènera enfin au jeu de style FPS. PUBG : New State a l’air absolument mauvais… eh bien, vous devrez voir par vous-même.

Lancement mondial sur les appareils mobiles

Le hit PUBG: Battlegrounds a connu un grand succès sur PC et consoles. Le géant chinois de la technologie Tencent a développé la version mobile du titre PUBG original, mais ce n’est pas le cas pour New State. Les développeurs originaux, PUBG Studios, ont géré tout le développement de PUBG: New State. Ils rendent le jeu disponible dans plus de 200 pays et 17 langues sur iOS et Android au lancement

Le jeu se déroule en 2051, offrant une version futuriste de la formule PUBG éprouvée. De nouvelles fonctionnalités telles que la personnalisation des armes et les drones en jeu s’ajoutent à votre planification tactique et stratégique. Ses développeurs disent que PUBG : New State sera « l’un des jeux mobiles les plus réalistes et technologiquement avancés à ce jour ».

Au lancement, le jeu proposera quatre cartes uniques qui incluent le futur Troi et la franchise incontournable, Erangel. PUBG Studios prévoit de mettre régulièrement à jour le jeu avec de nouveaux contenus, un gameplay amélioré et plus encore.

CH Kim, PDG de la société mère de PUBG Studios, KRAFTON, a souligné que le jeu futuriste s’appuiera sur ce que l’original a créé.

PUBG : NEW STATE hérite du cœur de la propriété intellectuelle de PUBG et aura une compétitivité en soi sur le marché mondial. KRAFTON continuera à produire des jeux qui plairont aux joueurs du monde entier. Nous nous engageons à offrir une expérience élargie basée sur la conviction que les jeux deviendront le type de média le plus puissant.

PUBG : un nouvel État vise un champ de bataille équitable

Les jeux PUBG Studios ont, historiquement, été assaillis de tricheurs. Un groupe de tricheurs aurait vendu plus de 70 millions de dollars de tricheurs pour PUBG Mobile. Comme Activision et Valve, PUBG Studios travaille dur pour empêcher la tricherie afin de garder un champ de bataille équitable pour tout le monde.

Au lancement, le jeu comportera des mesures « anti-triche fortes ». Les développeurs disent qu’ils surveilleront activement la communauté des joueurs. Leur espoir est d’attraper tous les problèmes avant qu’ils ne deviennent trop répandus.

Les précommandes ont commencé en août pour PUBG: New State sur l’App Store. Les personnes profitant de la précommande obtiendront un skin de véhicule en édition limitée comme avantage supplémentaire.