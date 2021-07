Public aux Jeux de Tokyo ? C’est le dernier connu

19/07/2021 à 17h15 CEST

Après avoir déclaré l’état d’urgence en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, la décision a été prise que lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 il n’y a pas de public.

Ce jeudi le ministre en charge de l’organisation, Tamayo Marukawa a annoncé cette nouvelle. Mesure qui a été prise en réponse à l’état d’urgence qui a été décrété dans la capitale du Japon, compte tenu de l’augmentation des choses du Covid-19.

En ce qui concerne la jeux paralympiques, qui se tiendra du 24 août au 5 septembre, n’a pas encore pris de décision définitive quant à la présence du public, mais tout indique qu’elle sera déterminée “lorsque les Jeux Olympiques se termineront”.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré dans un communiqué que cette décision Il entrera en vigueur du 12 juillet au 22 août, une date qui englobe à la fois la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020, qui a lieu le 23 juillet, et la cérémonie de clôture le 8 août.

Suite à la décision du gouvernement japonais sur les nouvelles restrictions à Tokyo, il a été décidé que Les robots Pepper et Spot sont rendus publics aux Jeux olympiques. L’idée de remplacer le public par des machines est de faire en sorte que les sportifs se sentent accompagnés. Selon l’organisation des Jeux Olympiques, ils considèrent que cette option, il fait plus chaud que la décision qui a été prise dans d’autres sports d’imprimer des images de personnes et de les placer dans les tribunes ou celle d’installer des écrans géants dans lesquels les fans apparaissaient via des appels vidéo depuis leur domicile.

Cette innovation a déjà fait ses preuves dans les matchs de baseball qui se déroulent au Japon. Les robots choisis sont deux, Poivrons qui a fait sensation en 2015, lorsqu’il a été présenté comme l’appareil qui aspirait à conquérir le marché en raison de ses multiples applications. Cependant, les fonctions limitées du robot et certains décalages culturels entre les divisions française et japonaise auraient entraîné moins de ventes que prévu.

D’autre part est Endroit, le chien robot bien connu de Boston Dynamics, une entreprise détenue par Hyundai depuis décembre 2020, dont on se familiarise de plus en plus avec des applications plus pratiques et qui a récemment été testé par l’armée française.