Public Enemy Release Deluxe ‘Apocalypse 91… L’ennemi frappe le noir’

Def Jam Recordings/UMe a publié l’édition numérique de luxe du 30e anniversaire de Ennemi public vente de platine, sortie historique, Apocalypse 91… L’ennemi frappe noir.

“Nous n’avons jamais supplié d’être accepté et avons pensé que c’était la merde la plus rebelle de tous les temps”, dit Chuck D. «Nous avons donc décidé de ne jamais nous répéter sur un album. Une fois que vous pensiez que vous nous aviez compris, nous nous sommes à nouveau retournés contre vous. Apocalypse 91 est venu avec un son totalement différent de Fear Of A Black Planet qui avait un style totalement différent de It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back qui était encore plus différent de Yo! Bum Rush Le Spectacle. Avec Apocalypse 91 », poursuit Chuck D, « nous voulions nous énerver et être toujours aussi bons dans notre approche. Ne mendiez jamais pour être accepté. C’est ce que c’est, au fond de ta gorge. Boom.”

Sorti à l’origine le 1er octobre 1991, l’album nominé aux GRAMMY de Public Enemy, Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black, a atteint le n ° 4 du Billboard 200 et comprend le single « Can’t Truss It », qui a été certifié disque d’or et a atteint le Top 10. sur les palmarès Hot 100, Hot R&B/Hip-Hop Songs et Dance Singles simultanément.

Les autres morceaux incluent “By The Time I Get To Arizona”, “Shut Em Down” et la collaboration révolutionnaire de Chuck D avec le groupe Heavy Metal. Anthrax pour le remix du classique de Public Enemy de 1988 « Bring Tha Noize (w/Anthrax) », qui a ouvert la voie à toute une génération d’artistes Rap/Metal tels que Rage Against The Machine et System Of A Down.

L’édition de luxe d’Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black propose également treize morceaux bonus, dont huit font leurs débuts sur les plateformes numériques, notamment “Can’t Truss It (Goree Island Conga Radio Mix)”, “Plus d’actualités à 11 (Extended Gary G-Wiz Mega Bomb) », et des remixes de « Nighttrain » de Pete Rock.

À l’aube du 30e anniversaire d’Apocalypse 91… The Enemy Strikes Black, Public Enemy a publié un mélange de clips musicaux qui n’avaient jamais été disponibles en numérique et de clips classiques remasterisés aux formats HD pour la première fois sur la chaîne YouTube officielle de Public Enemy, Channel ZÉRO. Les vidéos HD de “By The Time I Get To Arizona”, “Nighttrain” et “Shut Em Down” ont été créées aujourd’hui (1er octobre).

Achetez ou diffusez l’édition Deluxe d’Apocalypse 91… L’ennemi frappe le noir.