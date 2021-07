Public Mint et Abra s’associent pour tirer parti du flux de revenus du programme EARN

Public Mint, une société d’infrastructure de paiement et de blockchain basée sur la monnaie fiduciaire, a annoncé jeudi matin un nouveau partenariat avec Abra, l’une des principales plateformes de gestion de patrimoine d’Abra. Dans le cadre de l’accord, les deux entités fourniront une source de revenus supplémentaire pour la plateforme EARN, selon un communiqué obtenu par Invezz.

Le programme EARN génère des revenus sur les dépôts de devises fiduciaires et stables

Prévu pour être lancé au troisième trimestre de cette année, le programme EARN acceptera les dépôts en dollars américains et en USDC (USDC / USD) et les mettra en œuvre pour augmenter les bénéfices, à la fois sur les plateformes de prêt crypto plus traditionnelles et les protocoles DeFi. Public Mint utilisera une partie des fonds alloués au programme EARN à la plateforme Abra.

EARN répartit les risques grâce à un réseau de partenaires renommés et un portefeuille diversifié et offre des taux de rendement très compétitifs. L’objectif est que les profanes sur le terrain puissent facilement accéder à des revenus plus élevés. Abra est un pionnier sur le marché des crypto-monnaies, le partenariat représente donc une étape importante vers l’objectif du programme.

Suivi facile des gains

Les utilisateurs qui parient en USD dans le programme EARN recevront le montant correspondant en USD +, qui est une monnaie fiduciaire synthétique entièrement liquide qui génère des bénéfices. Tout bénéfice réalisé est distribué en USD + supplémentaires, ce qui facilite le suivi des bénéfices par rapport à des solutions similaires sur DeFi. Le fondateur d’Abra, Bill Barhydt, a déclaré qu’ils étaient intrigués par la flexibilité de EARN de Public Mint, qui permettait aux experts DeFi et aux novices en crypto de gagner de l’argent sur la même plate-forme. Il ajouta:

Ensemble, je suis convaincu que nous élargirons la portée et l’attrait des produits de crypto-monnaie à tous les types de publics.

Paulo Rodrigues, PDG de Public Mint, a déclaré :

Abra est l’une des premières et des plus fiables marques de crypto-monnaies, et nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur aussi établi pour offrir une source de profit fiable aux utilisateurs de Public Mint via le programme EARN. Notre stratégie est conçue pour être aussi diversifiée, sûre et rentable que possible, et le partenariat avec Abra est une autre étape importante vers cette vision.

