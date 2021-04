Public néerlandais Green Light Limited, audience en personne à l’Eurovision 2021

Alors que l’Eurovision se prépare à son retour ce printemps, les responsables néerlandais ont confirmé qu’ils autoriseraient un nombre limité de fans à assister au concours international de chanson à l’arène de Rotterdam Ahoy si les conditions restent sûres.

Le gouvernement néerlandais utilisera l’Eurovision 2021 comme un essai pour des événements à grande échelle alors qu’il commence à rouvrir au milieu du coronavirus. Les places sur le site de Rotterdam seront à demi-capacité (permettant jusqu’à 3500 participants), tandis que tous les détenteurs de billets devront présenter un test COVID-19 négatif avant d’entrer dans l’arène.

Pour que les conditions soient aussi sûres que possible, les fans seront divisés en groupes pendant chacun des neuf spectacles (y compris les répétitions, les demi-finales les 18 et 20 mai et les finales du 22 mai) afin qu’ils puissent être surveillés de près. Tous les plans sont sujets à changement et seront confirmés plus tard ce mois-ci.

«Nous nous félicitons de cette décision du gouvernement néerlandais et de la possibilité que nous puissions inviter des fans à se joindre à nous alors que nous ramènerons le concours Eurovision de la chanson en mai», a déclaré Martin Österdahl, superviseur exécutif du concours Eurovision de la chanson dans un communiqué.

«Nous examinerons les options maintenant disponibles et annoncerons plus de détails dans les semaines à venir sur la façon dont nous pouvons admettre en toute sécurité le public au site Ahoy à Rotterdam si la situation le permet. La santé et la sécurité de tous ceux qui assistent à l’événement restent notre priorité absolue. »

L’Union européenne de radiodiffusion, qui produit le concours de chansons de longue date, a ajouté: «Comme annoncé précédemment, toutes les délégations, artistes et équipes de production suivront un protocole strict et n’entreront en aucun cas en contact avec des membres potentiels du public. . »

Le 65e concours annuel mettra en vedette des artistes de 39 pays. Bien que les événements de l’année dernière aient été annulés, plusieurs artistes sélectionnés pour 2020 auront toujours la possibilité de représenter leur pays en mai. Parmi les artistes à surveiller, il y a la Belgique Hooverphonic, Croatie Albina, Norvège TIX, De France Barbara Pravi, et de la Moldavie Natalia Gordienko.

Pour plus d’informations sur l’Eurovision ou les artistes participants de cette année, visitez le site officiel.