Public Provident Fund, SCSS, NSC taux d’intérêt inchangés. Sont-ils toujours de bonnes options pour investir?

Le gouvernement central la semaine dernière (1er avril 2021) a apporté un soulagement majeur à des milliers d’investisseurs dans les petits plans d’épargne en retirant son précédent ordre de réduction des taux. Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, avait déclaré que les taux d’intérêt pour tous les plans d’épargne – qui existaient au dernier trimestre – continueraient. «Les taux d’intérêt des petits plans d’épargne du GoI continueront d’être aux taux qui existaient au dernier trimestre de 2020-2021, c’est-à-dire aux taux qui prévalaient à partir de mars 2021. Les ordres émis par la surveillance seront retirés», avait tweeté Sitharaman. La veille, de fortes baisses des taux de divers petits plans d’épargne comme PPF, SCSS et NSC ont été signalées.

Maintenant que les taux d’intérêt des petits plans d’épargne restent inchangés pour le trimestre en cours, un grand nombre de personnes est curieux de savoir si ces plans sont toujours bons pour investir. Ne devrait-on pas opter pour les fonds communs de placement ou les actions pour de meilleurs rendements? Nous avons discuté avec Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC, pour trouver une réponse.

Chawla a déclaré que ces petits plans d’épargne sont bons pour un pari plus sûr.

«Les petits plans d’épargne, qui offrent le double avantage d’une garantie gouvernementale et de divers avantages fiscaux, ont été le choix automatique de la plupart des investisseurs pour leurs portefeuilles de dette», a déclaré Chawla à FE Online.

«Le SCSS est conçu pour donner un rendement supérieur à celui des systèmes comparables et les dépôts de durée et de profil de risque similaires continuent d’être des options attrayantes pour les investisseurs à la recherche de revenus au cours de leurs années de retraite ou pour accumuler le corpus pour un objectif, que les avantages fiscaux soient ou non. prévalu. Le PPF a également été un favori des investisseurs dans les petits régimes d’épargne pour les avantages composés à long terme qu’il offre et l’exonération d’impôt aux trois étapes de l’investissement – au moment de l’investissement, lorsque les intérêts sont gagnés et à l’échéance. «Lui donnant le statut d’EEE (exempt-exempt-exempt)», a-t-il ajouté.

Selon le fondateur de Finway, des produits comme NSC pourraient devenir moins attractifs sans les avantages fiscaux. « Les investisseurs qui ont utilisé NSC pour construire une échelle de revenu ou pour accumuler un corpus pour des besoins à court terme pourraient être mieux lotis avec d’autres options », a-t-il déclaré.

Qui devrait investir de petits plans d’épargne?

«Les gens qui ne veulent pas prendre de risque et qui veulent protéger le capital peuvent le garder en sécurité. Je pense que ce sont d’excellentes options disponibles sur le marché. Des gens qui sont légèrement plus élevés dans la tranche d’âge, qui ne veulent pas prendre de risque sur leur capital où ils obtiennent des rendements de descente constants au niveau inférieur mais le capital est très sûr, ultra-sûr, je dirais. Ce sont les gens qui devraient y aller », a déclaré Chawla.

