Publication de données de vente cachées sur les jeux NES classés pour lutter contre l’inflation artificielle et les ventes aux enchères « record »

Image : Enchères du patrimoine

En juillet, quelques jours seulement après une version haut de gamme de LA légende de Zelda a battu des records de vente aux enchères, une copie scellée de Super Mario 64 vendu pour 1,56 million de dollars, ce qui en fait la vente de jeux vidéo la plus chère de tous les temps. Alors que se passe-t-il ici ?

Selon l’avocat, auteur et journaliste de Proof Seth Abramson, les puissants courtiers sur le marché des enchères du jeu « essaient systématiquement de cacher des données » dans un stratagème d’enrichissement. Abramson a maintenant publié des “données concrètes” dans le but de faire passer le mot et de lutter contre ce marché artificiel.

Au vu du documentaire qui vient de sortir sur Jeff Meyer, Jim Halperin, Wata Games, Heritage Auctions et Big Data sur le marché du jeu vidéo, je publie gratuitement toutes mes études de marché NES. Ce qui m’a finalement poussé à cela, c’est la prise de conscience que les powerbrokers du marché le plus chaud et le plus incontrôlable du pays essaient systématiquement de cacher les données concernant le marché.

Voici, ci-dessous, ce que les maisons de classement et les maisons d’enchères ne voulaient pas que nous voyions : les jeux qui les rendent riches sont LES JEUX LES PLUS DISPONIBLES (et oui, même dans les classes supérieures) au monde.

Image : @SethAbramson

Lorsque j’ai demandé aux vendeurs qui s’enrichissaient de ce marché artificiel comment ils réagissaient aux données concrètes ci-dessus, ils m’ont répondu que même les jeux NES courants sont rares par rapport à la rareté sur d’autres marchés. Mais c’est une mauvaise direction, car ce n’est que la *première vague* du boom WATA.

Ils le savent. Parce que le boom des jeux scellés a été considérablement aidé par COVID – et parce que WATA a un arriéré de 6 à 9 mois – nous ne voyons que les premiers mois de ces jeux prétendument précieux inonder le marché. D’ici 2024, il y aura des * milliers * de Super Mario Bros. 3 scellés de haute qualité.

Les données que Wata a accidentellement divulguées ont déclaré avoir évalué plus de 750 SMB3 depuis sa création en avril 2018. Mais Proof Games n’a trouvé que *65* qui étaient arrivés sur le marché scellé depuis janvier ’19. Bien qu’une partie de cette disparité soit due au fait que les 750 “CIB” non scellés inclus, cela suggère également que les principaux investisseurs détiennent * de nombreuses * copies de SMB3 et les libèrent lentement sur le marché pour cacher à quel point le jeu est scellé / classé. Bien que cela puisse être légal, cela souligne que d’ici 2024, le marché sera * saturé * de jeux que les gens paient * 30 000 $ * pour le moment.

Mais voici le hic : les gens qui paient 30 000 $ ne sont pas des collectionneurs sérieux, ce sont des spéculateurs à gros sous. Ils retourneront ensuite ces SMB3 prétendument rares pour 40 000 $, puis 60 000 $, puis 100 000 $. Jusqu’à ce que le marché éclate et qu’il n’y ait plus de revendeurs auxquels les gros vendeurs peuvent vendre.

L’autre chose que les riches vendeurs à qui j’ai parlé ont dit pour se justifier est que les jeux soulignés en rouge ci-dessus ont une “signification historique”. C’est peut-être vrai dans le cas de SMB3 ou de Zelda, mais *pas* pour les *douzaines* de jeux faciles à trouver, ces gars-là se vendent maintenant à plus de 5 000 $.

Dans la mesure où ces jeux sont vendus à des amateurs insensés, ce que les vendeurs entendent par « signification historique » est simplement « une inertie nostalgique qui attirera certainement des drageons. Dans la mesure où ils sont en grande partie vendus à d’autres vendeurs. de toute façon, c’est de l’argent – ​​pas de l’histoire – qui parle.

Vous pouvez obtenir un aperçu plus complet de tout cela sur Proof. La chaîne YouTube Karl Jobst a également publié une longue vidéo décrivant la prétendue “fraude et tromperie” sur le marché des jeux vidéo rétro. Vous pouvez le vérifier ci-dessous :

Que pensez-vous de tout cela vous-même? Êtes-vous surpris par tout cela? Dites-nous ci-dessous.