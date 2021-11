Publication de la carte d’admission à l’examen CA de décembre de l’ICAI : voici comment télécharger le billet de la salle d’examen CA

Compte tenu de la pandémie de coronavirus également, l’étape aidera les étudiants à se présenter aux examens près de leur domicile sans les risquer de propager le coronavirus.

Examen ICAI CA de décembre 2021 : les étudiants en comptabilité agréée peuvent télécharger leur carte d’admission pour leurs examens de décembre 2021, car ils ont été officiellement publiés aujourd’hui. L’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI), l’organisme qui organise les examens CA, a publié les cartes d’admission pour les examens prévus en décembre 2021. Les cartes d’admission ont été mises en ligne sur le site officiel de l’ICAI-icaiexam.icai .org. Conformément au calendrier déjà public des examens du CA, les épreuves de base se dérouleront sur quatre jours, les 13, 15, 17 et 19 décembre.

Il est également pertinent de noter que les examens intermédiaires pour les anciens et les nouveaux cours commenceront également le 6 décembre. Les examens finaux également pour les anciens et les nouveaux cours commenceront le 5 décembre et se termineront le 9 décembre. Les candidats qui souhaitent le calendrier complet et détaillé des examens peuvent visiter le site officiel icaiexam.icai.org/.

Comment télécharger la carte d’admission à l’examen CA ICAI ?

1. Les candidats doivent visiter le site officiel de l’ICAI-icaiexam.icai.org.

2. En atteignant la page d’accueil du site Web, les candidats pourront repérer l’option « télécharger la carte d’admission » qui les dirigera vers la page de la carte d’admission.

3. Les étudiants doivent garder à portée de main leur nom d’utilisateur et leur mot de passe ainsi que d’autres informations personnelles telles que la date de naissance. Dès que les candidats auront rempli les informations requises dans les champs vides, leur carte d’admission apparaîtra à l’écran.

4. Les étudiants doivent non seulement télécharger la carte d’admission, mais également en prendre plusieurs copies physiques pour toute éventualité. Ils devraient également essayer de sauvegarder la copie électronique de la carte d’admission sur leur appareil personnel ou leur ordinateur pour une utilisation future.

Cette fois-ci, dans le but de faciliter la vie des étudiants vivant dans des régions éloignées, l’ICAI a également augmenté le nombre de centres pour couvrir 192 districts supplémentaires. Compte tenu de la pandémie de coronavirus également, cette étape aidera les étudiants à se présenter aux examens près de leur domicile sans les risquer de propager le coronavirus.

