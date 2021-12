Publication de la carte d’admission UGC-NET 2021 phase II ; voici comment télécharger le billet de salle

La phase II de l’examen UGC-NET de décembre 2020 et juin 2021 se déroulera entre le 24 décembre et le 30 décembre.



Billet Hall UGC NET 2021 : La carte d’admission pour l’examen UGC NET de décembre 2020 et juin 2021 de phase II a été publiée aujourd’hui par la National Testing Agency (NTA). La carte d’admission est cependant libérée pour l’examen prévu les 24, 26 et 27 décembre. Les tickets de salle pour les autres dates d’examen seront bientôt disponibles sur le site officiel – ugcnet.nta.nic.in.

La phase II de l’examen UGC-NET de décembre 2020 et juin 2021 se déroulera entre le 24 décembre et le 30 décembre.

Comment télécharger la carte d’admission UGC NET :

1) Visitez le site officiel – ugcnet.nta.nic.in

2) Maintenant, cliquez sur le lien de la carte d’admission

3) Entrez votre numéro de demande, DOB et code de sécurité

4) Cliquez sur soumettre pour accéder à la carte d’admission

L’examen UGC-NET est effectué deux fois dans le pays chaque année. En raison du report de l’examen UGC-NET de décembre 2020 dû au Covid, le calendrier de l’UGC-NET de juin 2021 a été retardé. Cette année, la National Testing Agency (NTA), avec l’assentiment de l’UGC, a décidé de fusionner les deux cycles UGC-NET de décembre 2020 et juin 2021 afin qu’ils soient menés ensemble en mode CBT afin de régulariser l’UGC-NET. cycles d’examens. Désormais, les deux examens seront menés ensemble en mode CBT.

