Publication de la notification UPSC CDS 2022 : liste de contrôle pour les candidats remplissant le formulaire de demande de services de défense combinés

UPSC CDS 2022 : La notification officielle pour l’examen de Combined Defence Services (CDS) 2022 a été publiée par la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) le 22 décembre 2021. Les candidats intéressés à postuler à l’examen de recrutement de CDS peuvent visiter le site officiel upsc.gov. pour plus d’informations. Cette année, un total de 341 postes vacants seront pourvus via la campagne de recrutement CDS 2022.

La date limite de remplissage du formulaire de demande de CDS est le 11 janvier 2022, jusqu’à 18 heures. Les frais de candidature sont de Rs 200 pour ceux appartenant à la catégorie sans réserve. Il n’y aura aucun frais pour les candidates des catégories SC et ST.

Avant de commencer à remplir le formulaire de demande, voici cinq points importants que vous devez garder à l’esprit.

Répondre aux critères d’éligibilité

La première tâche serait de s’assurer que les candidats intéressés remplissent les critères d’éligibilité. L’admission aux différentes étapes de l’examen est provisoire et seule la délivrance d’un certificat d’admission ne garantit pas que la candidature du candidat sera validée.

Mode en ligne uniquement

Tous les formulaires de demande de CDS 2022 devront être soumis via upsconline.nic.in uniquement. Aucun autre mode de candidature au concours ne sera disponible pour les candidats. De plus, il est conseillé de ne soumettre qu’une seule demande. Assurez-vous que la demande est complète dans tous les aspects.

Gardez vos signatures et photographies numérisées

Une autre chose la plus importante que les candidats doivent garder à l’esprit est que leurs signatures et photographies doivent être dûment numérisées (au format JPEG) avant de remplir le formulaire de candidature. Chaque fichier doit avoir une taille maximale de 300 Ko et minimale de 20 Ko. Tous les détails – nom du candidat, nom de la mère, nom du père et date de naissance doivent correspondre à ceux mentionnés dans le certificat d’immatriculation.

Une preuve d’identité avec photo

Les candidats doivent avoir les détails d’une pièce d’identité avec photo telle qu’une carte aadhar, une carte d’électeur, une carte PAN, un passeport, un permis de conduire ou toute autre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement central ou de l’État. Les détails doivent être indiqués lors du remplissage du formulaire de demande.

Identifiant e-mail valide et actif

Les candidats doivent fournir une adresse e-mail valide et active pendant le processus de candidature en ligne. La Commission effectuera toutes les correspondances via l’identifiant de courrier électronique fourni par le candidat. Ainsi, les candidats doivent garder une trace de leurs e-mails en temps opportun.

Date de l’examen UPSC CDS 2022

L’examen UPSC CDS 2022 a lieu le 10 avril 2022. La date limite de retrait des candidatures est du 18 au 24 janvier 2022, jusqu’à 18 heures.

