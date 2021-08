Publication de la notification UPSC CDS II 2021 : vérifiez la date, les horaires et comment postuler

Les candidats qui réussissent l’examen seront éligibles pour l’admission à l’Académie militaire indienne, à l’Académie navale indienne et à l’Académie de l’armée de l’air (Photo : Représentant/IE)

La Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) a récemment publié une notification pour l’examen CDS (Combined Defence Services) 2021. Les candidats qui souhaitent postuler peuvent désormais s’inscrire à l’examen d’entrée en ligne sur leur site officiel – upsconline.nic.in. La date limite de candidature est le 24 août 2021 à 18h.

Selon la dernière notification publiée, cette fois, il y aura une limite sur le nombre de candidats affectés à un centre d’examen particulier, à l’exception de Dispur, Kolkata, Chennai et Nagpur. De plus, cette fois, les centres d’examen seront attribués sur la base du « premier candidat/premier alloué ». Après cela, un centre à pleine capacité sera fermé. Par conséquent, les candidats doivent essayer de postuler en ligne le plus tôt possible.

Il y aura deux parties de la demande en ligne et les deux doivent être remplies. Si les deux parties ne sont pas remplies, le formulaire sera considéré comme invalide. Les aspirants CDS doivent également lire attentivement toutes les instructions données sur le formulaire de demande avant de le remplir.

UPSC CSE II 2021 : Voici comment les candidats peuvent postuler en ligne ?

Connectez-vous sur le site officiel – upsconline.nic.inMaintenant, cliquez sur le lien CDS IIInscrivez-vous en utilisant de nouveaux détailsRemplissez le formulaire si nécessaire et téléchargez les imagesEffectuez le paiement et cliquez sur soumettre

Selon la notification publiée, la candidature en ligne peut être retirée du 31 août au 6 septembre 2021 (18h). Bien que les candidatures aient été sollicitées pour 339 postes vacants, le nombre de postes vacants indiqué ci-dessus est provisoire et pourrait être modifié à tout moment par les services HQ

Les candidats qui réussissent l’examen seront éligibles pour l’admission à l’Académie militaire indienne, à l’Académie navale indienne et à l’Académie de l’armée de l’air. Les candidats devront d’abord passer un examen écrit, après ce test SSB. Les candidats seront classés par ordre de mérite sur la base du total des notes obtenues lors de l’examen écrit ainsi que lors des tests d’entretien SSB.

