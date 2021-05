Publication de nouvelles directives pour la vaccination contre le COVID-19: Quand les mères allaitantes et les patientes rétablies peuvent-elles être inoculées?

Les nouvelles lignes directrices ont abordé certaines des principales questions qui ont prévalu parmi les personnes au cours de cette campagne de vaccination.

Vaccination contre le coronavirus en Inde: Publication de nouvelles directives pour la vaccination contre le coronavirus! Au milieu d’une deuxième vague sévère de coronavirus, l’Inde fait également face à une pénurie de doses de vaccins. Cette pénurie est devenue plus visible maintenant que la troisième phase de vaccination a commencé, qui a effectivement commencé l’inoculation de l’ensemble de la population adulte du pays. Cependant, étant donné que le virus ainsi que le vaccin sont relativement nouveaux étant donné que la recherche scientifique dans ces domaines s’étend généralement sur des années, les lignes directrices pour la vaccination évoluent continuellement. En conséquence, le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le COVID-19 mis en place par le gouvernement a formulé de nouvelles recommandations que le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union a acceptées.

Voici ce que disent les nouvelles directives:

Les nouvelles lignes directrices ont abordé certaines des principales questions qui ont prévalu parmi les personnes au cours de cette campagne de vaccination.

Comme la deuxième vague a conduit à une augmentation massive du nombre de cas de coronavirus, les questions concernant le moment où les personnes récupérées du COVID-19 peuvent se faire vacciner ont également augmenté étant donné que ces personnes ont déjà un certain niveau d’anticorps produits naturellement par leur système immunitaire. . Maintenant, le groupe d’experts a répondu à leurs questions et a déclaré que la vaccination, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième dose, doit être différée d’une période de trois mois après la guérison de l’infection. Cela signifie qu’une personne qui s’est rétablie de la maladie doit recevoir la dose trois mois après le jour où elle s’est rétablie de l’infection.Une autre question qui a été posée à maintes reprises est de savoir si les femmes enceintes peuvent se faire vacciner. Les opinions des médecins varient également à cet égard, et alors que le CDC américain a recommandé que les femmes enceintes puissent prendre le vaccin, aucune décision de ce type n’a été annoncée en Inde. La recommandation du CDC n’est pas applicable en Inde car les vaccins utilisés aux États-Unis sont complètement différents de ceux que l’Inde administre. De plus, alors même que le CDC a recommandé que les femmes enceintes soient vaccinées, le CDC lui-même et l’OMS ont déclaré qu’à ce jour, des données très limitées concernant l’innocuité chez les femmes enceintes vaccinées sont actuellement disponibles. Ce manque de données est probablement la raison pour laquelle le groupe d’experts a maintenant déclaré que la question des femmes enceintes était discutée et débattue par le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) .Un problème similaire est de savoir si les femmes allaitantes peuvent être vaccinées pendant cette campagne de vaccination. . Les mères allaitantes voulaient savoir si le vaccin aurait un impact sur leurs enfants, tout en craignant de transmettre le COVID-19 à leurs enfants s’ils ne sont pas vaccinés. Le groupe d’experts a maintenant formulé une recommandation claire selon laquelle toutes les mères allaitantes peuvent se faire vacciner et le groupe d’experts a également déclaré que les vaccinés n’avaient pas besoin de subir un test rapide d’antigène à des fins de dépistage avant de se faire vacciner. J’ai vu des gens chercher de l’aide partout sur les réseaux sociaux pour des problèmes médicaux, que ce soit lié au COVID-19 ou non, et d’autres venir les aider de quelque manière que ce soit. Au milieu de cela, plusieurs personnes se demandent si elles pourraient faire un don de sang peu de temps après avoir été vaccinées, et à cet égard, le groupe d’experts a déclaré que les individus peuvent donner leur sang 14 jours après avoir reçu le vaccin. En dehors de cela, pour les personnes souffrant de COVID-19, le panel a déclaré que ces personnes seraient en mesure de donner du sang 14 jours après leur test RT-PCR négatif.

