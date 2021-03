Publication des actions nanties des sociétés du groupe Tata: dépôts

Tata Steel a déclaré que 75 60 000 de ses actions promises à Centbank par Tata Sons avaient été libérées.

Plusieurs sociétés du groupe Tata, dont TCS, Tata Steel et Tata Motors, ont révélé qu’une partie de leurs actions promises par l’entité holding Tata Sons avait été libérée.

Dans un dépôt réglementaire, Tata Consultancy Services (TCS) a déclaré que 6 69,71 840 de ses actions promises à Centbank Financial Services par Tata Sons avaient été libérées lors du rachat des débentures.

Tata Sons avait promis 7,96,04 930 actions de TCS totalisant 2,15 pour cent du capital-actions total de la société. Suite à la publication, seules 1 26 33 090 actions, soit 0,34% du capital social total, restent engagées, a-t-il ajouté.

Dans un dossier similaire, Tata Steel a déclaré que 75 60 000 de ses actions promises à Centbank par Tata Sons avaient été libérées. Au total, 1 39 80 000 actions de la société (1,16 pour cent du capital social total) ont été mises en gage. Après l’événement, 64,20 000 actions, représentant 0,53 pour cent du capital social total, restent nanties.

De même, Tata Motors a déclaré que 2,36,66,500 de ses actions promises à Centbank par l’entité holding ont été libérées. Tata Sons avait promis un total de 5,17,29,000 actions de Tata Motors et après la libération, 2,80,62,500 actions restaient nanties.

Dans un dépôt réglementaire distinct, Tata Consumer Products Ltd a déclaré que 48,39 200 de ses actions sur 86 72150 actions promises à Centbank par Tata Sons avaient été libérées lors du rachat des débentures. Après la libération, 38 32950 actions représentant 0,42 pour cent du capital social total de la société restent nanties.

Tata Power Company a également informé les bourses que 1 77,39 505 actions sur ses 3,87,71 375 actions promises à Centbank avaient été libérées lors du rachat des débentures.

