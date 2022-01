Publication des cartes d’admission BSEB de classe 10 : Comment télécharger le billet de la salle d’examen d’inscription au Bihar

Téléchargement de la carte d’admission BSEB de classe 10 : le conseil d’État a demandé aux écoles affiliées de télécharger les cartes d’admission à partir de secondaire.biharboardonline.com.

Cartes d’admission BSEB classe 10 : Le Bihar School Education Board (BSEB) a publié des cartes d’admission de classe 10 pour les examens du conseil 2022. Les cartes d’admission, cependant, ne peuvent être téléchargées que par les autorités scolaires et les étudiants qui se présentent aux examens du conseil devront retirer leurs billets de salle de leurs écoles respectives.

EXAMENS DU CONSEIL BSEB CLASSE 10

Le conseil effectuera les examens hors ligne en suivant le protocole Covid-19 approprié. Les étudiants devront se munir de leur carte d’admission BSEB Class 10 dans la salle les jours d’examen. Tout étudiant se présentant dans la salle d’examen sans sa carte d’admission ne serait pas autorisé à entrer dans le centre.

Les examens pratiques de la classe 10 auront lieu entre le 20 et le 22 janvier et les écoles ont été invitées à prendre des mesures pour freiner la propagation du virus. Les examens théoriques débuteront le 17 février et se termineront le 24 février. La session du matin de l’examen aura lieu entre 9h30 et 12h45, tandis que la session de l’après-midi aura lieu entre 13h45 et 17h.

Les candidats se verront accorder un temps de « refroidissement » supplémentaire de 15 minutes au cours duquel ils pourront lire le questionnaire et planifier leurs réponses en conséquence.

L’année dernière, les examens du conseil d’administration ont eu lieu en février et la publication des résultats fin mars.

ÉTAPES POUR TÉLÉCHARGER LES CARTES D’ADMISSION BIHAR BOARD CLASSE 10

— Les élèves devront visiter le site officiel du conseil

— Sur la page d’accueil, il y a un lien marqué ‘Matric Admit Card’

— En cliquant sur ce lien, une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous devrez saisir l’identifiant et le mot de passe de l’école

— Lorsque toutes les informations sont saisies et soumises, la carte d’admission deviendra disponible pour téléchargement

Le conseil d’État, cependant, a demandé aux écoles affiliées de télécharger les cartes d’admission au nom des étudiants et de les remettre aux candidats après signature et tampon.

