Publication des dates révisées de l’UGC-NET 2021 : nouvelle règle de notation négative en place : vérifiez les dates d’examen, les horaires, le modèle d’examen

Les candidats recevront deux points pour chaque bonne réponse

Date de l’examen UGC-NET 2021 : Les dates des examens UGC-NET de décembre 2020 et juin 2021 ont été publiées par la NTA (National Testing Agency). Les examens débuteront le 20 novembre 2021, précise l’avis. Les candidats peuvent visiter le site officiel – ugcnet.nta.nic.in pour plus d’informations.

La NTA avait précédemment reporté la date de l’examen UGC NET qui était prévue du 6 au 8 octobre et du 17 au 19 octobre au 17 au 25 octobre pour éviter un conflit entre les examens prévus aux mêmes dates. Les examens auront désormais lieu les 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 novembre et les 1, 2, 3, 4 et 5 décembre 2021.

Pour réussir l’examen, les candidats doivent obtenir au moins 40 pour cent de notes (35 pour cent pour les candidats de la catégorie réservée). Parmi les candidats qualifiés, seuls les 6 % supérieurs seront déclarés réussis. Ceux qui réussissent l’examen seront éligibles pour le poste de professeur assistant ou de bourse de recherche junior (JRF).

Le modèle d’examen pour UGC NET sera de type objectif et il y aura deux documents pour chaque sujet. Le papier 1 se compose de 50 QCM et le papier 2 se compose de 100 QCM. Les étudiants auront trois heures pour terminer l’examen. La bonne nouvelle est qu’il n’y aura pas de marquage négatif. Les candidats recevront deux points pour chaque bonne réponse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.