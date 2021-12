Publication du calendrier des examens GATE 2022 : vérifiez la date de l’examen, les horaires, les détails de la carte d’admission

L’examen se déroulera en deux sessions : la session de l’avant-midi et la session de l’après-midi.

PORTE 2022 : Le calendrier des examens pour le Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2022 a été publié par l’IIT Kharagpur. Conformément à l’annonce, l’examen se déroulera du 5 au 13 février 2022. Le calendrier complet de l’examen peut être consulté sur le site officiel : gate.iitkgp.ac.in.

L’examen est prévu en deux sessions – la session du matin et la session de l’après-midi. . La notification indiquait également que l’examen aurait lieu les 5, 6, 12 et 13 février 2022 chaque jour en deux sessions. L’examen sera un test entièrement informatisé (CBT).

Examen GATE 2022 : Admettez les détails de la carte et plus encore

La carte d’admission pour l’examen GATE 2022 sera disponible pour les candidats le 3 janvier 2022. La carte d’admission peut être téléchargée jusqu’au jour de l’examen. Il est conseillé aux candidats de se munir d’une copie papier d’un ticket de salle le jour de l’examen.

Examen d’entrée 2022 : nouveaux papiers introduits

Cette année, deux nouveaux articles ont été introduits dans GATE 2022 : « Ingénierie géomatique (GE) » et « Architecture navale et génie maritime (NM) ». Pour ceux qui apparaissent pour les articles de géologie et de géophysique, des notes et un classement distincts seront fournis en fonction de la sélection des sections.

