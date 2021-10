Publication du calendrier provisoire de Formule 1 2022

La Formule 1 a publié aujourd’hui le calendrier provisoire du Championnat du monde de F1 2022 avec un programme record de 23 Grands Prix en cours d’approbation par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

La saison 2022 commence l’année prochaine à Bahreïn le 20 mars et se termine à Abu Dhabi le 20 novembre, Miami accueillant la première des deux courses aux États-Unis.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, en raison de COVID-19, la Chine ne sera pas incluse dans le calendrier F1 2022. Shanghai sera rétabli dans le calendrier dès que les autorités locales le jugeront opportun.

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier 2022 alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle ère pour le sport avec de toutes nouvelles réglementations et voitures pour l’année prochaine conçues pour créer des courses plus proches.

« Cette saison a été incroyable jusqu’à présent avec de grandes batailles sur la piste, un large public à l’écoute et des fans revenant aux courses après l’impact de la pandémie. Nous sommes impatients d’accueillir plus de fans la saison prochaine et espérons que 2022 sera plus normal que la vie que nous avons tous connue au cours des deux dernières années. »

«Nous sommes très satisfaits de l’intérêt pour la Formule 1 de la part des endroits qui souhaitent accueillir des courses et de la croissance du sport, et pensons que nous avons un calendrier fantastique pour 2022 avec des destinations comme Miami rejoignant des sites célèbres et historiques.

« La pandémie est toujours avec nous, et nous continuerons donc d’être vigilants et en sécurité – pour protéger tout notre personnel et les communautés que nous visitons. »

Calendrier prévisionnel de Formule 1 2022

Date Grand Prix Lieu 20 mars Bahreïn Sakhir 27 mars Arabie saoudite Djeddah 10 avril Australie Melbourne 24 avril Émilie-Romagne Imola* 8 mai Miami Miami** 22 mai Espagne Barcelone* 29 mai Monaco Monaco 12 juin Azerbaïdjan Bakou 19 juin Canada Montréal 3 juillet Royaume-Uni Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 24 juillet France Le Castellet 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza 25 septembre Russie Sotchi 2 octobre Singapour Singapour* 9 octobre Japon Suzuka 23 octobre États-Unis Austin* 30 octobre Mexico Mexico 13 novembre Brésil Sao Paulo 20 novembre Abu Dhabi Abu Dhabi

*sous compromis

**sous réserve d’homologation circuit FIA

«Cela a été fantastique d’accueillir à nouveau les fans aux événements cette année, et nous continuerons de veiller à ce que cela se fasse en toute sécurité et conformément aux directives nationales.

« La pandémie a continué de présenter des défis pour la saison 2021, mais l’ensemble du sport a montré sa capacité à réagir et à s’adapter aux défis à mesure qu’ils se présentaient.

« Alors que nous espérons que le virus reculera davantage dans les mois à venir pour tout le monde dans le monde, nous continuerons à surveiller de près la situation et à travailler en étroite collaboration avec les promoteurs et les autorités nationales. »