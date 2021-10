Publication du nouveau rapport médical de Vicente Fernández

. Le chanteur Vicente Fernández donne le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des XVIes Jeux panaméricains au stade Omnilife le 14 octobre 2011 à Guadalajara, au Mexique.

Vicente Fernández est un musicien de ranch mexicain bien-aimé dont la santé a déclenché de fausses rumeurs de décès.

Cependant, même si Fernández est vivant et non mort, sa santé reste préoccupante. Selon NPR, depuis le 13 octobre 2021, Fernández est hospitalisé pour se remettre des blessures qu’il a subies lors d’une chute à son domicile au Mexique.

Selon NPR, Fernández est connu comme « El Rey », « Le roi de la musique mexicaine, le plus grand chanteur du Mexique encore en vie ». Il n’est donc pas surprenant que ses innombrables fans s’inquiètent pour sa santé.

Voici ce que vous devez savoir :

Fernández est stable et « interagit avec sa famille »

Le Facebook officiel de Fernández a partagé des mises à jour sur son état de santé. Il y compte plus de 11 millions de followers. Cependant, le message le plus récent a été publié le 14 septembre 2021. « Nous sommes toujours très reconnaissants pour votre soutien 🙏🏻 », peut-on lire.

Sa famille a également partagé des nouvelles de sa santé sur Instagram. Un article du 12 octobre 2021 dit: «Sa famille est à ses côtés dans ce processus de maladie depuis son admission à l’hôpital, ce qui a limité sa qualité de vie et est désormais continuellement dépendante de soins de santé spécialisés. En raison du type de maladie et des séquelles présentées jusqu’à présent, cela l’a maintenu dans un état stationnaire, avec une progression lente, pour laquelle il ne montre pas de changements significatifs dans son état de santé. »

Il poursuit : « Il est actuellement stable, éveillé, conscient d’interaction avec sa famille au moment de sa visite » mais « très dépendant de la ventilation par trachéotomie, son effort respiratoire est encore faible. Sa famille, ses amis et son équipe médicale remercient toutes les personnes et les médias pour leur compréhension et pour avoir compris que ce processus de rétablissement à ce stade de sa vie et de son état de santé actuel sera un processus très lent. »

Selon Hola! Magazine, la chute de Fernández s’est produite il y a deux mois et « a causé des dommages à sa colonne cervicale ». Dans la mise à jour la plus récente, la famille a confirmé qu’il était bien vivant et « est actuellement stable, éveillé, conscient de l’interaction avec sa famille », a rapporté Hola! le 13 octobre 2021.

Cependant, le site a rapporté qu’il y avait « des progrès très lents » dans son rétablissement.

Le fils de Fernández a nié que son père souffre de mort cérébrale

Le fils de Fernández a démenti les rumeurs selon lesquelles son père était en état de mort cérébrale. Son fils a déclaré qu' »il est très triste que quelqu’un invente cette nouvelle » en référence aux articles de presse.

Selon Mundo Hispánico, les fausses rumeurs provenaient du magazine mexicain TvNotas, qui « a publié un article dans lequel il assurait qu’un ami proche de la famille Fernández avait déclaré que les médecins avaient diagnostiqué une mort cérébrale à Don Chente et qu’ils pouvaient ne plus rien faire pour le sauver.' »

Son fils a déclaré à la presse que ce n’était pas vrai.

Selon la biographie sur son site Web, « avec une trajectoire qui s’étend sur plus de cinq décennies », Fernández a « reçu tous les prix et reconnaissances dans le monde du divertissement et au-delà. Il a remporté des Grammys et des Premios Lo Nuestro ; il est régulièrement en tête des charts du magazine Billboard et a été récompensé par des prix pour l’ensemble de ses réalisations, des honneurs au Temple de la renommée et même une étoile sur le « Walk of Fame » d’Hollywood. »

Le site Web indique également : « Beaucoup considèrent Fernández comme le quatrième « coq » ou « coq chantant ». Sa musique est enracinée dans la culture mexicaine « rassemblant une gamme vocale d’opéra, avec une compréhension profonde des racines paysannes de la musique ranchera », peut-on lire sur le site Web. Il a 81 ans.

Suivez Maintenant Même sur Instagram Suivez Maintenant Même sur Instagram

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM

LIRE LA SUITE : LeBron James brise le silence sur ses rumeurs de perte de poids : qu’a-t-il fait ?