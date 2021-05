Publications persistantes: bénéfice après impôts de 64,35 %% au quatrième trimestre

Le segment de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) et le segment de la santé ont contribué à la croissance, les deux secteurs accélérant la numérisation, a déclaré Sapre. Le changement s’est produit plus rapidement que prévu, a-t-il déclaré.

La société informatique de taille moyenne Persistent Systems a rapporté une croissance de 64,35% en glissement annuel du bénéfice après impôts à Rs 137 crore pour le trimestre de mars, avec une croissance de 20,2% des revenus à Rs 1 113,36 crore. Le chiffre d’affaires en dollars a augmenté de 20,3% à 152,82 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 21, la société affichant une croissance dans tous les secteurs verticaux.

Sunil Sapre, directeur exécutif et directeur financier de Persistent Systems, a déclaré vendredi que le quatrième trimestre avait traditionnellement été un trimestre mou pour la société, mais qu’il avait inversé la tendance au quatrième trimestre de l’exercice21 en raison du vent arrière que l’industrie a connu en raison de l’accélération numérique. La performance du quatrième trimestre a également contribué à améliorer la performance globale de FY21, a-t-il déclaré.

La croissance a également été alimentée par des transactions de grande envergure. La société a conclu plusieurs transactions de plus grande taille et a continué à remporter des contrats au cours de tous les trimestres de l’exercice 21, a déclaré Sapre. La société a conclu huit à dix contrats de trois ans dans une fourchette de 15 à 50 millions de dollars, a déclaré Sapre. Il s’attend à ce que cette trajectoire de croissance se poursuive pendant encore deux à trois ans, a déclaré Sapre. La société avait déjà un bon pipeline pour FY22, a-t-il déclaré.

Persistent a vu un changement vers la délocalisation, avec beaucoup de travail effectué sur place maintenant considéré comme sûr pour passer au large, a déclaré Sapre. En conséquence, Persistent a enregistré une augmentation de 25% de ses effectifs en Inde et a ajouté 2 900 personnes au cours de la seconde moitié de l’exercice 21. Persistent avait actuellement une équipe de 13 680 personnes. Il embauchera bientôt environ 800 freshers.

Le segment de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) et le segment de la santé ont contribué à la croissance, les deux secteurs accélérant la numérisation, a déclaré Sapre. Le changement s’est produit plus rapidement que prévu, a-t-il déclaré.

Au BFSI, des activités telles que le prêt ou la création d’entreprise, le KYC, les prêts numériques et les paiements sont passés au numérique, tandis que dans les soins de santé, l’engagement des patients se déplace vers des plateformes numériques pour réduire les contrats directs avec les patients pendant la pandémie, a déclaré Sapre. De nombreuses activités B2B sont devenues des affaires B2C, ce qui a généré des affaires pour l’entreprise.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.