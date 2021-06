Publicis Groupe lance PubHub – The Financial Express

PubHub s’appuiera sur le modèle établi de PG India qui fournit des services transparents à certains des meilleurs clients mondiaux sur plusieurs marchés

Publicis Groupe a annoncé le lancement de PubHub, un écosystème complet qui créera des solutions de transformation marketing sur mesure à grande échelle, grâce à l’intégration de capacités spécialisées dans les données, le contenu, la technologie, la production et le commerce.

PubHub exploitera le modèle établi de PG India qui fournit des services transparents à certains des meilleurs clients mondiaux sur plusieurs marchés. Le modèle a réussi à connecter les personnes, les processus, les systèmes et les données nécessaires pour alimenter la transformation du marketing dans tous les aspects de la conception et de la livraison. Il est conçu pour être open source, se connectant avec les partenaires technologiques et les agences partenaires des clients pour atteindre les objectifs des clients mieux, plus rapidement et plus efficacement.

PubHub sera dirigé par Rajesh Ghatge, PDG d’Indigo Consulting, qui assume désormais également le rôle de directeur de la croissance de Publicis Groupe India. Ghatge dirige déjà la mise en œuvre du Global Hub pour GSK. Il fait partie du Groupe depuis près de quatre ans et demi et compte près de trois décennies d’expérience en marketing et en technologie. Auparavant, il a lancé et construit des organisations dans le domaine du voyage, de la formation et de l’activation de marque. Avant de rejoindre Publicis, Ghatge a également dirigé une entreprise sociale basée sur la technologie qui a formé et certifié des décrocheurs scolaires pour devenir des travailleurs certifiés en soins aux personnes âgées.

Selon Anupriya Acharya, PDG de Publicis Groupe pour l’Asie du Sud, aujourd’hui, la demande de solutions de transformation marketing à grande échelle augmente de façon exponentielle, grâce à l’adoption accélérée du numérique et de la technologie. « Pour Publicis Groupe, l’Inde a émergé comme un immense centre de capacités pour une expertise approfondie numérique et technologique à travers des solutions de marketing et de transformation commerciale contemporaines et innovantes. De vastes mandats à travers des marques mondiales et nationales sont gérés dans l’ensemble du Groupe en Inde. Le lancement de PubHub est opportun et approprié. Avec un modèle intrinsèque pour évoluer rapidement, il a été conçu pour être agile et réactif tout en tirant parti de nos compétences et de notre vaste expérience dans les compétences créatives, technologiques et médiatiques », a-t-elle ajouté.

« En tant qu’organisation cliente, les choix d’agences partenaires, de partenaires consultants, d’outils et de technologies sont immenses. Ces choix donnent lieu à un grand défi – celui de pouvoir tisser ensemble les bons composants de création, de données et de technologie pour gagner efficacement dans le monde des plates-formes. De plus, la reprise de la croissance est devenue la priorité numéro un pour la plupart des entreprises dans un monde en profonde mutation. Dans ce mandat supplémentaire, je suis impatient de tirer parti de nos diverses capacités et de notre expérience pour créer des solutions reproductibles et évolutives pour nos clients via PubHub, et alimenter une croissance significative pour eux », a ajouté Ghatge.

